Diretta Modena Trento/ Streaming video Rai: oggi è il Derby dell’A2! (Volley)

DIRETTA MODENA TRENTO: GRAN MATCH IN TERRA EMILIANA

Modena Trento, diretta dagli arbitri Puecher e Brancati, è la partita di volley maschile in programma oggi, domenica 27 dicembre 2020: fischio d’inizio fissato per le ore 19.15 al PalaPanini. Si accende dunque la quinta giornata di ritorno del campionato di Superlega e ci propone match davvero speciale con la diretta tra Modena e Trento: il Derby dell’A22 infatti si ripresenta dopo circa tre settimane della sfida di andata (prevista in ordine a ottobre, ma poi rinviata per positività al coronavirus) e porta con sé punti che entrambi i club davvero non possono lasciarsi sfuggire. Benché infatti nella classifica di campionato regni al confusione, tra match da recuperare e buchi importanti, pure è evidente che sia gli emiliani che i trentini hanno ben fame di vittorie, stazionando purtroppo ancora ben lontani dalla vetta. Se poi ricordiamo il valore delle compagini in campo come pure il blasone delle due società, ecco che è chiarissimo che la diretta tra Modena e Trento di questa sera sarà veramente sfida imperdibile.

DIRETTA MODENA TRENTO IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Modena Trento sarà garantita su Rai Sport + HD, canale numero 57 del telecomando, essendo la partita selezionata per la trasmissione in chiaro in questa domenica dopo Natale. Ricordiamo dunque pure la diretta streaming video, a sua volta disponibile per tutti tramite il servizio offerto da Rai Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA MODENA TRENTO: IL CONTESTO

Come abbiamo accennato prima è ancora complicato dare un contesto alla sfida in programma questa sera al PalaPanini: nella classifica della Serie A1 infatti sono ancora parecchi i club che hanno uno o più incontri da recuperare, alcuni ancora dal turno di andata del campionato. Uno di questo è poi Trento di Mister Lorenzetti, che di fatto si presenterà al Derby dell’A22 e dunque alla sfida della 16^ giornata con appena 12 incontri finora disputati. Visto il contesto fumoso, parlare di classifica risulta difficile: pure non serve per capire che l’Itas sia oggi più che mai affamata di punti. La squadra di Lorenzetti infatti, sempre per colpa del coronavirus e della pandemia negli ultimi mesi ha vissuto momenti veramente difficili: pure la Diatec pare ora aver ingranato la marcia giusta. Basti vedere le 4 vittorie di fila che Trento ha ottenuto solo nel mese di dicembre e che hanno rilanciato il club anche in graduatoria, dove stazionano con 21 punti a tabella. Sono invece in cerca di riscatto i gialloblù di Mister Giani, che dopo aver regalato scintille in Champions League, stanno facendo di tutto per risalire la china anche in Superlega. Modena, pur di ritorno dal successo nel recupero col Verona e dalla vittoria su Ravenna, ha da porre rimedio ancora a fin troppi KO, finora rimediati. La strada per realizzare le ambizioni della Leo Shoes è ancora molto lunga, ma pure oggi Modena ha un’occasione importante per tornare a brillare. E Giani non se la vuole perdere: chissà però che dirà il campo!



© RIPRODUZIONE RISERVATA