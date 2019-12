Diretta Modena Verona/ Streaming video Rai: Leo Shoes per il 2^ posto (SuperLega)

Modena Verona è in programma alle ore 15:00 di domenica 8 dicembre: la partita è valida per l’undicesima giornata del campionato di volley SuperLega 2019-2020, e si gioca al PalaPanini. Match di cartello tra la terza e la settima forza della classifica; va però specificato che la Calzedonia ha giocato una partita in più rispetto alla Leo Shoes, che ha già effettuato il suo turno di riposo e, almeno virtualmente, potrebbe non solo riprendersi il secondo posto ma addirittura allungare su Perugia, che ha già disputato 11 gare e ha un solo punto in più. In generale stiamo comunque parlando di una sfida che si potrebbe verificare al primo turno dei playoff, dunque da tenere particolarmente d’occhio nell’economia del campionato; Modena sembra anche pronta a contendere lo scudetto, pur se nella sfida diretta contro Civitanova ha incassato una pesante sconfitta. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Modena Verona, intanto ne possiamo presentare i temi principali.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV:COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Modena Verona verrà trasmessa sui canali Rai Sport e Rai Sport +, rispettivamente ai numeri 57 e 58 del vostro telecomando: sarà dunque un appuntamento in chiaro per tutti, e in assenza di un televisore, ci sarà la possibilità di assistere alla partita di SuperLega anche in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone e visitando il sito www.raiplay.it senza costi aggiuntivi. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA MODENA VERONA: RISULTATI E CONTESTO

In Modena Verona si affrontano due squadre che sono reduci da vittorie: la Leo Shoes ha ottenuto un successo in trasferta contro Monza dopo aver riposato – in precedenza aveva battuto Trento in una sfida importante per testare il proprio livello – mentre la Calzedonia ha prontamente riscattato il brutto ko di Ravenna imponendosi su Latina. Come già detto in precedenza, questa partita si potrebbe ripresentare ai playoff e ci dà anche lo spettro delle distanze: gli emiliani giocano per riportare a Modena lo scudetto sapendo di avere un roster formato per arrivare davanti alle altre, mentre Verona ha nelle sue corde la possibilità di fare strada nei playoff ma è consapevole di come il tricolore sia al momento un obiettivo poco raggiungibile. Abbiamo citato in precedenza la netta sconfitta di Modena contro Civitanova: la Lube del resto è la squadra che ha vinto la Champions League e forse rimane un gradino sopra le altre, ma i tanti impegni dei marchigiani nell’arco della stagione potrebbero far perdere di vista l’obiettivo stagionale. Sono però discorsi prematuri: intanto Modena deve dimostrare di poter rappresentare la vera alternativa ai campioni in carica, e la partita interna contro Verona da questo punto di vista rappresenta un obiettivo da non sbagliare.



© RIPRODUZIONE RISERVATA