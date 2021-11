Diretta Modena Vis Pesaro/ Streaming video tv: emiliani favoriti (Serie C)

DIRETTA MODENA VIS PESARO: EMILIANI COL SOGNO PRIMO POSTO

Modena Vis Pesaro, in diretta dallo stadio Alberto Braglia della città emiliana alle ore 14.30 di oggi pomeriggio, domenica 14 novembre 2021, sarà una partita valida per la quattordicesima giornata del girone B di Serie C. Una sguardo alla classifica ci fa capire l’importanza della posta in palio nella diretta di Modena Vis Pesaro: gli emiliani infatti sono terzi con 27 punti e inseguono il sogno del primo posto che varrà la promozione diretta a fine campionato, ma la Vis Pesaro che ha 18 punti vuole consolidarsi in zona playoff con un risultato di prestigio.

Nella scorsa giornata di campionato il Modena ha confermato tutto il suo valore andando a vincere per 1-2 nella difficile trasferta sul campo del Siena, mentre la Vis Pesaro ha incassato un pesante rovescio per 0-3 contro la capolista Reggiana, ko dal quale i marchigiani devono rialzarsi al più presto. Oggi tuttavia non sarà affatto facile: cosa potremo attenderci da Modena Vis Pesaro?

DIRETTA MODENA VIS PESARO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Modena Vis Pesaro sarà naturalmente una diretta streaming video, perché la piattaforma Eleven Sports trasmette tutte le partite del campionato di Serie C, tramite abbonamento oppure acquistando il singolo evento in pay-per-view.

PROBABILI FORMAZIONI MODENA VIS PESARO

Analizziamo adesso insieme quelle che potrebbero essere le probabili formazioni per Modena Vis Pesaro. I padroni di casa di mister Tesser potrebbero proporre il modulo 4-3-2-1 con questi possibili titolari: Gagno in porta; i quattro difensori Ciofani, Silvestri, Pergreffi e Renzetti; i tre titolari in mediana potrebbero invece essere Scarsella, Gerli e Armellino; infine nel reparto offensivo ci aspettiamo Tremolada e Mosti sulla trequarti alle spalle del centravanti Azzi.

La risposta della Vis Pesaro allenata da Banchini potrebbe invece concretizzarsi in un modulo 3-5-2 con Manetta, Gavazzi e Cusumano nella difesa a tre davanti al portiere Farroni; nella folta linea di centrocampo a cinque potrebbero invece agire Piccinini, Marcandella, Coppola, Saccani e Giraudo; infine la coppia d’attacco marchigiana potrebbe essere formata da De Respinis e Gucci.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Modena Vis Pesaro in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. i padroni di casa partono favoriti e il segno 1 è quotato a 1,65, mentre poi si sale già a quota 3,50 in caso di pareggio (segno X) e fino a 5,25 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di successo esterno.

