Diretta Nicolai Lupo-Andre George/ Streaming video e tv: ultimo impegno azzurro

Nicolai Lupo-Andre George, in diretta dal Rotehnbaum Stadium di Amburgo, è la partita di beach volley maschile in programma oggi 3 luglio 2019: fischio d’inizio previsto per le ore 14,00. Ecco che si accende il terzo e ultimo banco di prova per la nostra coppia di beacher azzurri per la fase a gironi della manifestazione iridata: un ultimo impegno prima del tabellone finale e pure di grandissimo interesse. Se è vero che Nicolai e Lupo hanno di fatto messo in cassaforte la loro presenza nella prossima fase dei Mondiali di beach volley 2019 di Amburgo, grazie al successo anche sul duo Seidl-Waller, va pure detto che il grande valore dell’avversario, fa sperare in un grande match ricco di emozioni. Anche i brasiliani infatti si sono ben fatti vedere e pure contro il duo Soares-Nguvo, con cui gli azzurri hanno aperto la loro avventura.

INFO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE I MONDIALI DI BEACH VOLLEY DI AMBURGO

Segnaliamo a tutti gli appassionati che per l’Italia non è stata prevista una copertura media dei Mondiali di Beach volley 2019 e di conseguenza la diretta Nicolai Lupo-Andre George non sarà visibile in diretta tv e non sono state date indicazioni riguardanti una eventuale diretta streaming video del match, punto di riferimento per tutti gli appassionati sarà quindi il portale ufficiale della competizione (hamburg2019.fivb.com) come pure il sito delle federazione italiana (www.federvolley.it) e i profili social associati.

DIRETTA NICOLAI LUPO-ANDRE GEORGE: GLI AVVERSARI

Come detto prima la diretta Nicolai Lupo-Andre George pare più che mai interessante specie per il valore degli avversari che questo pomeriggio i nostro beniamini affronteranno ad Amburgo. Non scordiamo infatti che la coppia brasiliana ha staccato il biglietto per la competizione iridata di diritto perché considerata tra le miglior al mondo. Il suo ranking Fivb inoltre è ben elevato: Andre e George infatti occupano la casella numero 39 (ma Andre in coppia con Alison sale fino a quota 24^). In ogni caso i nostri azzurri hanno tutte le carte in regola per trionfare anche in questo match, ma come al solito l’ultima parola l’avrà il campo.



