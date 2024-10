VIDEO VILLEURBANNE VIRTUS BOLOGNA, SINTESI E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Alla LDLC Arena di Lione il Villeurbanne ha la meglio sulla Virtus Bologna battendola per 87 a 85 come vedremo nel video della sintesi e degli highlights della serata. Nel primo tempo i francesi fanno subito valere il fattore campo ed annichiliscono la compagine italiana con un perentorio parziale di 38 a 27.

Questo spinge gli uomini di Banchi a darsi parecchio da fare non solo per restare in corsa ma anche per provare a rimontare lungo tutto l’arco della partita e gli emiliani sembrano in grado di poter dare del filo da torcere ai bianconeri già a partire dal secondo quarto della sfida. Nel secondo tempo la storia si ripete rispetto a quanto accaduto poco prima e le Vu Nere continuano a tenere il piede premuto sull’acceleratore fino a ridurre il divario ad appena una tripla.

Nel finale però i transalpini risfoderano la brillantezza che li aveva caratterizzati nella prima parte del match e la spuntano in extremis per un solo canestro nonostante il ritorno prepotente degli italiani. La vittoria conquistata sul proprio parquet in questa seconda giornata di Eurolega permette al Villeurbanne di registrare il record stagionale sull’1-1, al nono posto, nella classifica dell’Eurolega mentre la sconfitta costa lo 0-2 e la diciottesima posizione alla Virtus Bologna.

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come la Virtus Bologna se la sia giocata a partire dalla miglior percentuale di realizzazione complessiva al tiro, il 53.4% contro il 46.4%, passando per un numero inferiore di palle perse, 8 a 9, ed avendo effettuato più stoppate rispetto al Lyon-Villeurbanne, 4 a 3. I francesi dal canto loro hanno dominato a rimbalzo, 44 a 27 totali dei quali 21 a 8 in attacco e 23 a 19 in difesa, ed hanno rubato più palle, 6 a 4. Il miglior marcatore assoluto della serata è stato il numero doppio zero Cordinier grazie ai 23 punti messi a segno per la Virtus. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, entrambe le squadre si sono dimostrate ugualmente scorrette a causa del 22 pari nel computo dei falli personali.

VILLEURBANNE – Harrison, Lighty, Maledon, Sako, Schofield. Panchina: Black, De Colo, Jackson, Lauvergne, Lombahe-Kahudi, Ndiaye. Coach: Poupet.

VIRTUS BOLOGNA – Clyburn, Cordinier, Hackett, Shengelia, Zizic. Panchina: Belinelli, Grazulis, Morgan, Mouhamet, Pajola, Polonara, Tucker. Coach: Banchi.

VIDEO VILLEURBANNE VIRTUS BOLOGNA: GUARDA LA SINTESI E GLI HIGHLIGHTS