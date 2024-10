DIRETTA MONACO MILANO: INIZIA ANCHE L’EUROLEGA!

Con la diretta Monaco Milano, alle ore 19:00 di giovedì 3 ottobre presso la Salle Gaston Medecin, torniamo a respirare la grande atmosfera di basket Eurolega 2024-2025: finalmente prende il via anche questa competizione che rispetto allo scorso anno ha confermato il format, dunque regular season da 34 giornate con playoff per le prime sei in classifica e play in dalla settima alla decima. L’Olimpia apre subito contro una squadra tostissima, che nel 2023 ha giocato la Final Four di Eurolega e l’ha sfiorata anche nella passata edizione, sarà un compito durissimo e già stasera potremo vedere quali siano le ambizioni della squadra di Ettore Messina.

La diretta Monaco Milano arriva poi per l’Olimpia a pochi giorni dalla prima sconfitta stagionale: l’esordio in campionato è stato negativo, una sconfitta contro Trieste che naturalmente deve essere letta come incidente di percorso, ma che naturalmente è stata registrata e adesso dovrà essere immediatamente assorbita, soprattutto perché iniziare bene in Eurolega sarebbe molto importante anche per trovare fiducia. Vedremo dunque cosa succederà tra qualche ora nella diretta Monaco Milano, nel frattempo possiamo fare qualche rapida considerazione sui temi principali che sono legati a questa partita.

MONACO MILANO STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Monaco Milano sarà accessibile, sui canali della nostra televisione, soltanto per gli abbonati al satellite: come anche negli anni scorsi infatti l’Eurolega viene mandata in onda, con le gare delle italiane e qualche altro big match, su Sky Sport con la possibilità di seguire la partita anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e grazie all’applicazione Sky Go. Esistono altre alternative per la visione in mobilità, ma anche in questo caso la diretta Monaco Milano sarà a pagamento perché dovrete aver sottoscritto un abbonamento a una delle due piattaforme Now Tv e DAZN.

DIRETTA MONACO MILANO: SUBITO UNA GARA TOSTISSIMA

Eccoci allora alla diretta Monaco Milano, con la quale l’Olimpia apre il suo percorso in Eurolega. Sappiamo bene che questa competizione rappresenta il nervo scoperto di Milano: sotto la guida di Ettore Messina la squadra ha raggiunto la Final Four una volta e l’anno seguente si è fermata ai playoff, ma in generale non è mai riuscita a essere troppo competitiva e questo pesa, perché stagione dopo stagione l’Olimpia ha costruito roster che potessero arrivare in fondo in Eurolega, come si evince da certe firme recenti (Nikola Mirotic su tutti, ma lo spagnolo non è certo il solo arrivato in Lombardia per questo traguardo).

Solitamente Milano ha sempre pagato delle crisi di metà stagione, non riuscendo a tenere il passo e perdendo anche tante partite in fila; sia l’anno scorso che due anni fa ha avuto una grande ripresa che però non è bastata per proseguire la corsa oltre la regular season, adesso con l’aggiunta del play in può esserci un’occasione in più ma proprio l’ultima stagione ci ha insegnato che nemmeno questo può essere sufficiente. Eppure a poco dalla palla a due di Monaco Milano possiamo dire che l’Olimpia abbia tutto anche per vincerla, questa Eurolega: i parquet ci diranno settimana dopo settimana se Messina e i suoi ragazzi potranno davvero permettersi di sognare.