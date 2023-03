Diretta Monaco Virtus Bologna/ Streaming video tv: una trasferta decisiva! (Eurolega)

DIRETTA MONACO VIRTUS BOLOGNA: SPERANZE ACCESE!

Monaco Virtus Bologna, che è in diretta dalla Salle Gaston Medecin, si gioca alle ore 19:00 di giovedì 16 marzo: per la 29^ giornata di basket Eurolega 2022-2023 va in scena una partita che oseremmo definire fondamentale per la Virtus Bologna, che dopo aver dominato a Berlino si trova a due partite dall’ottavo posto e dunque dalla qualificazione ai playoff, ma sa bene che i margini di errore sono praticamente zero perché ci sono altre squadre che allo stesso modo stanno lottando per il bersaglio grosso, dunque questa sera bisogna provare assolutamente a vincere.

La Virtus Bologna è reduce da un altro successo in trasferta molto largo, quello del Taliercio contro Venezia; adesso però l’asticella si alza perché queste ultime 6 partite di Eurolega sono decisive per prendersi un traguardo che naturalmente potrebbe essere importante anche in vista della prossima stagione, per crescere ancora verso quel grande ritorno ai fasti del passato. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Monaco Virtus Bologna, ma mentre aspettiamo che si giochi possiamo fare qualche rapida considerazione circa i temi principali di questa interessante serata al Gaston Medecin.

DIRETTA MONACO VIRTUS BOLOGNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Monaco Virtus Bologna sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare, opzione che vale per tutte le partite delle squadre italiane in Eurolega più alcuni match ogni settimana. In assenza di un televisore tutti i clienti dell’emittente potranno seguire questo match anche attraverso il servizio di diretta streaming video: l’applicazione Sky Go non comporta costi aggiuntivi e, inserendo i dati del proprio abbonamento, è attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Va inoltre ricordato che sul sito ufficiale del torneo, vale a dire euroleaguebasketball.net/euroleague, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

DIRETTA MONACO VIRTUS BOLOGNA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Monaco Virtus Bologna è molto più importante per la Segafredo: il Monaco ha vinto 18 delle sue 28 partite in Eurolega e dunque è sostanzialmente certo della qualificazione ai playoff, anche se deve ancora strappare la matematica. Tre successi consecutivi entrando in questo match, la squadra francese si è confermata e migliorata rispetto alla passata stagione, quando alla post season ci era già arrivata e aveva dato battaglia a un Barcellona più organizzato e strutturato, sfiorando il colpo grosso.

La Virtus Bologna come detto sta studiando per tornare grande: in ambito nazionale lo è già e infatti comanda la classifica di Serie A1 insieme a Milano, in Europa però sono cambiate tante cose da quando le V nere erano davanti a tutti e adesso Scariolo, e chi eventualmente arriverà dopo di lui, dovrà lavorare per restituire alla piazza quello status, passo dopo passo. Il primo sarebbe quello di arrivare ai playoff nella stagione del grande ritorno in Eurolega: vincendo sul parquet del Monaco la cosa sarebbe ampiamente possibile e allora siamo pronti a scoprire chi si prenderà i due punti nell’imminente sfida del Gaston Medecin…

