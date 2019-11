Diretta Monchengladbach Roma/ Streaming video tv: sfida delicata (Europa League)

ORARIO E PRESENTAZIONE DEL MATCH

Borussia Monchengladbach Roma sarà diretta dall’arbitro spagnolo Jesus Gil Manzano, e si gioca giovedì 7 novembre 2019 alle ore 21.00 presso il Borussia Park di Monchengladbach, sarà una sfida valevole per la quarta giornata della fase a gironi di Europa League 2019-2020. Match cruciale con i giallorossi che guidano il girone J con 5 punti, davanti a Basaksehir e Wolfsberger con 4 e i tedeschi con 2. Ma il rigore contestatissimo che ha dato al Borussia il pari all’Olimpico nel match d’andata ha rimescolato le carte e per non rimettere i bilico la qualificazione i giallorossi dovranno innanzitutto non perdere al Borussia Park. Il Monchengladbach cerca una vittoria per rimettere tutto in bilico e sfruttare l’entusiasmo del primo posto in Bundesliga, ma la Roma si presenta all’appuntamento dopo tre vittorie di fila in Serie A contro Milan, Udinese e Napoli che l’hanno riportata al terzo posto in classifica.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Borussia Monchengladbach Roma sarà disponibile in chiaro in tv sul digitale terrestre su Tv8 e per tutti gli abbonati alla pay tv satellitare, con Sky che trasmetterà il match sul canale numero 201, Sky Sport Uno. Partita visibile anche in diretta streaming video via internet, sempre per gli abbonati Sky, collegandosi tramite pc sul sito skygo.sky.it oppure con smart tv o con dispositivi mobili come tablet o smartphone scaricando l’applicazione Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI MONCHENGLADBACH ROMA

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Borussia Monchengladbach Roma, giovedì 7 novembre 2019 alle ore 21.00 presso il Borussia Park di Monchengladbach, sfida valevole per la quarta giornata della fase a gironi di Europa League. Il Borussia Monchengladbach allenato dal tedesco Rose sarà schierato con un 4-4-2: Sommer, Lainer, Elvedi, Jantschke, Bensebaini, Herrmann, Kramer, Zakaria, Neuhaus, Thuram, Embolo. Risponderà con un 4-1-4-1 la Roma allenata da Paulo Fonseca: Pau Lopez, Spinazzola, Smalling, Fazio, Kolarov, Mancini, Zaniolo, Pastore, Veretout, Kluivert, Dzeko.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere su Borussia Monchengladbach Roma, l’agenzia di scommesse Snai indica la squadra di casa come favorita. Vittoria interna quotata 1.95, l’eventuale pareggio viene proposto a una quota di 3.50 mentre la possibilità del successo in trasferta viene offerta a una quota di 3.75. Per quanto riguarda il numero di gol complessivamente realizzati nel corso del match, over 2.5 quotato 1.65, under 2.5 proposto a una quota 2.20.



