Diretta Mondiali atletica 2022/ Streaming video Rai: programma e finali 22 luglio

Altra giornata interessante quella dei Mondiali atletica 2022: siamo arrivati verso la conclusione della rassegna iridata, e qui a Eugene proseguono le gare con i vari titoli ancora da assegnare. L’Italia spera di portare a casa qualcosa; è stata un’estate ben diversa rispetto a quella olimpica, anche perché alcuni protagonisti di allora non sono riusciti a replicarsi. Gianmarco Tamberi ha fatto relativamente bene ma si è fermato al quarto posto nel salto in alto, Filippo Tortu ha mancato per 2 millesimi la finale dei 200 metri, Marcell Jacobs addirittura si è dovuto arrendere all’ennesima ricaduta fisica.

Abbiamo festeggiato uno splendido bronzo con Elena Vallortigara (anche lei ovviamente nel salto in alto), ma siamo rientrati nei ranghi per così dire; nella diretta dei Mondiali atletica 2022, per questa giornata di venerdì 22 luglio che sfocerà nel sabato di casa nostra, vedremo dunque cosa succederà con la speranza di portare a casa qualcosa. Adesso, andiamo alla scoperta del programma ufficiale delle gare con gli orari di tutte le competizioni, poi sarà tempo di vivere ancora i Mondiali atletica 2022 e le loro tante emozioni.

DIRETTA MONDIALI ATLETICA 2022 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE L’EVENTO

La diretta tv dei Mondiali atletica 2022 viene trasmesse dalla televisione di stato, e sarà in particolare Rai Sport + HD il canale di riferimento per assistere a tutte le gare che riguardano la kermesse di Eugene. In assenza di un televisore, come sempre sarà possibile assistere all’evento tramite il servizio di diretta streaming video: lo mette a disposizione la stessa emittente, vi basterà selezionare il canale di riferimento tramite il sito di Rai Play oppure installare la relativa app su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA MONDIALI ATLETICA 2022: ORARI E GARE

Quest’oggi la diretta dei Mondiali atletica 2022 scatterà alle ore 15:15 italiane, quando a Eugene saranno le 6:15 della mattina: avremo infatti la 35 km di marcia femminile ad aprire il programma. Da lì poi si passerà direttamente alla notte: alle ore 2:05 (tutti gli orari sono indicati con il fuso italiano) si corrono le batterie delle due staffette 4×100, prima quella femminile e poi (dalle 3:05) quella maschile. Il problema è che l’infortunio di Jacobs toglie parecchie speranze all’Italia, che qui ai Mondiali atletica 2022 si presenta come campionessa olimpica in carica.

Vedremo, ma chiaramente non possiamo certo aspettarci che il quartetto azzurro ripeta il capolavoro di Tokyo anche se potrebbe sempre tirare fuori qualche energia insperata, magari anche solo per orgoglio. Alle ore 3:20 vivremo poi la finale del lancio del giavellotto femminile, poi le semifinali degli 800 sempre femminili; altri italiani potrebbero essere protagonisti nella finale dei 400 metri femminili e in quella dei 400 maschili, mentre il programma sarà poi chiuso dalla 400 ostacoli femminili, altra gara che assegnerà le medaglie.











