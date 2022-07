Diretta Mondiali atletica 2022/ Streaming video Rai: programma e gare 21 luglio

DIRETTA MONDIALI ATLETICA 2022: IL PROGRAMMA DI GIOVEDÌ 21 LUGLIO

Giovedì 21 luglio si apre un’altra interessante giornata ai Mondiali atletica 2022: sempre tenendo conto del fuso orario, visto che siamo a Eugene (Oregon) e dunque 9 ore indietro rispetto all’Italia, continuano le gare che ci terranno compagnia soprattutto nella notte, e con la speranza che i nostri rappresentanti negli Stati Uniti sappiano farsi valere. Alla fine una medaglia è arrivata, lo straordinario bronzo di Elena Vallortigara: il terzo posto nella finale del salto in alto vale tantissimo per lei, anche se ad un certo punto sembrava potesse arrivare addirittura un oro.

Altre gare ci hanno visto invece arrivare ai piedi del podio, da Gianmarco Tamberi a Sara Fantini che ha sfiorato il bronzo nel lancio del martello; per ora se vogliamo la delusione è Filippo Tortu, che certo per timbrare la finale dei 200 metri avrebbe dovuto fare un mezzo miracolo ma è comunque rimasto fuori per questione di 2 millimetri. Adesso però andiamo a valutare quali siano le gare della notte tra il 21 e il 22 luglio nella diretta dei Mondiali atletica 2022, perché ci attende un’altra bella giornata…

DIRETTA MONDIALI ATLETICA 2022 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LE GARE

La diretta tv dei Mondiali atletica 2022 viene trasmesse dalla televisione di stato, e sarà in particolare Rai Sport + HD il canale di riferimento per assistere a tutte le gare che riguardano la kermesse di Eugene.

In assenza di un televisore, come sempre sarà possibile assistere all’evento tramite il servizio di diretta streaming video: lo mette a disposizione la stessa emittente, vi basterà selezionare il canale di riferimento tramite il sito di Rai Play oppure installare la relativa app su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA MONDIALI ATLETICA 2022: LE GARE E LE FINALI

La diretta dei Mondiali atletica 2022 per la notte di giovedì 21 luglio, quando in Italia si andrà sul venerdì, ci presenta soltanto due finali. Sono quelle dei 200 metri: qui avremmo potuto avere Filippo Tortu, che però come detto ha mancato il pass per questione di millesimi. Alle ore 4:35 ci sarà comunque una finale femminile nella quale si rinverdirà lo scontro tra Shelly-Ann Fraser, che ha vinto il titolo iridato dei 100 metri, e Shericka Jackson con Elaine Thompson-Herah che insieme a loro potrebbe confermare il podio della gara “dimezzata”, con Abby Steiner e Christine Mboma che proveranno a fare loro lo sgambetto.

Nella finale maschile invece avremo gli Usa Erriyon Knighton, Noah Lyles, Fred Kerley (campione sui 100 metri) e Kenny Bednarek a giocarsi l’oro; queste le due finali, ma alle 2:05 il programma dei Mondiali atletica 2022 si aprirà con le qualificazioni del lancio del giavellotto cui faranno seguito le batterie degli 800 metri femminili e dei 1500 maschili. Ancora, altre qualificazioni con il salto triplo maschile; alle ore 3:00 scatteranno invece gli uomini degli 800 metri, con le semifinali. Vedremo dunque come andranno le cose…











