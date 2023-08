Diretta Mondiali atletica 2023 Budapest/ Streaming video Rai, le finali di oggi domenica 27 agosto

MONDIALI ATLETICA 2023: FINALE PER LE DUE STAFFETTE 4X100

Oggi ecco la nona e ultima giornata di gare per la diretta dei Mondiali di atletica 2023 a Budapest: domenica 27 agosto calerà il sipario sulla rassegna iridata, ma prima ci saranno ancora tantissimi titoli da assegnare, per la precisione otto, quindi anche molte emozioni prima di trarre i bilanci definitivi. Ci avviciniamo all’epilogo di questi Mondiali di atletica 2023, che ci resteranno nel cuore in particolare per merito del successo nel salto in alto maschile di Gianmarco Tamberi, ora campione olimpico, mondiale ed europeo, ma anche per una prestazione globalmente di eccellente livello della nostra Nazionale, di cui possiamo considerare come simbolo le due staffette 4×100, oltre naturalmente a chi è andato sul podio, come Leonardo Fabbri e Antonella Palmisano.

Già al mattino ci sarà la maratona maschile, con tutto il fascino sempre garantito dalla gara sui 42,195 km e ben tre italiani in gara, come vedremo meglio in seguito, mentre in serata ci attenderanno altre sette finali, comprese le due staffette 4×400 che come da tradizione avranno il “compito”di sancire ufficialmente la chiusura della manifestazione iridata, a 40 anni dalla prima volta a Helsinki 1983. Sperando naturalmente in buone notizie da parte dei vari atleti italiani che saranno in gara nelle prossime ore, andiamo a scoprire tutte le informazioni utili per vivere al meglio anche nella nona e ultima giornata la diretta dei Mondiali di atletica 2023 da Budapest.

DIRETTA MONDIALI ATLETICA 2023 BUDAPEST STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE L’EVENTO

La diretta tv della nona giornata dei Mondiali di atletica 2023 a Budapest sarà garantita in chiaro sulla Rai sia sui propri canali televisivi sia in diretta streaming video su sito o app di Rai Play: per quanto riguarda la tv, sia per la maratona sia nella sessione serale l’appuntamento sarà su Rai 2 salvo mezz’ora su Rai Sport (canale 58) durante il Tg2. Da notare anche la diretta tv su Eurosport e infine su Sky Sport, con Sky Sport Arena (numero 204) come canale di riferimento principale e la diretta streaming video tramite Sky Go e Now TV. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY DEI MONDIALI DI ATLETICA 2023

DIRETTA MONDIALI ATLETICA 2023 BUDAPEST: IL PROGRAMMA DI GARE E FINALI OGGI

Prima di vivere tutte le emozioni della nona e ultima giornata in diretta dei Mondiali di atletica 2023 a Budapest, è doveroso presentare il programma di domenica 27 agosto. L’apertura sarà alle ore 7.00, quando prenderà il via la maratona maschile, con il terzetto composto da Yohanes Chiappinelli, Eyob Faniel e Daniele Meucci in gara per l’Italia, con ambizioni di ben figurare anche se sulla carta (per quello che conta nella maratona) non tra i principali favoriti. Quanto alla sessione serale, naturalmente oggi non è più giorno di qualificazioni o batterie, quindi ci attendono la bellezza di sette finali a cominciare dalle ore 20.00, quando sarà fissato l’inizio del salto in alto femminile.

La diretta dei Mondiali atletica 2023 a Budapest proseguirà poi in una ricchissima serata alle ore 20.15 con il lancio del giavellotto maschile, mentre alle ore 20.20 ecco il via alla prima finale in pista, cioè quella dei 5000 metri maschili. A seguire, vivremo alle ore 20.45 gli 800 metri femminili e sempre per le donne alle ore 21.05 saranno fissati i 3000 siepi, che avranno l’onore di essere l’ultima finale individuale della rassegna. La chiusura sarà infine, come già accennato, alle ore 21.37 con la staffetta 4×400 maschile e alle ore 21.50 con la medesima gara al femminile.











