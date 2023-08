DIRETTA MONDIALI ATLETICA 2023 BUDAPEST/ Video streaming Rai: Shankule regina di maratona, oggi 26 agosto

DIRETTA MONDIALI ATLETICA 2023 BUDAPEST: DOMINIO ETIOPE SULLA MARATONA

L’Etiopia domina la maratona femminile con cui si è aperta oggi la diretta dei Mondiali di atletica 2023 a Budapest, anche se la tripletta è stata solo sfiorata. Resta comunque un trionfo etiope, soprattutto per merito di Amane Beriso Shankule, che è la nuova campionessa del Mondo della maratona con il tempo di 2h24’23” e un arrivo solitario con un buon margine di vantaggio davanti alla connazionale e campionessa uscente Gotytom Gebreslase, seconda con un recupero in extremis che però si è fermato a una decina di secondi dalla vincitrice.

Diretta Mondiali atletica 2023 Budapest/ Streaming video Rai: staffette 4x100 in finale! (oggi 25 agosto)

Il cedimento a circa 2 km dall’arrivo di una terza etiope ha impedito di monopolizzare il podio, a rappresentare il resto del mondo c’è la marocchina Fatima Ezzahra Gardadi, terza con poco meno di un minuto di ritardo da Shankule. Brava Giovanna Epis, dodicesima e terza delle europee, realisticamente il massimo che si potesse fare. Adesso ci attende una mattinata per il resto dedicata al decathlon e alle qualificazioni del getto del peso femminile, poi naturalmente l’appuntamento sarà con la sessione serale a partire dalle ore 19.05, con le due staffette 4×100 italiane entrambe in finale come momento per noi più atteso. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta Mondiali atletica 2023 Budapest/ Streaming video Rai: via alla sessione serale! (oggi 24 agosto)

DIRETTA MONDIALI ATLETICA 2023 BUDAPEST STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE L’EVENTO

La diretta tv della ottava giornata dei Mondiali di atletica 2023 a Budapest sarà garantita in chiaro sulla Rai sia sui propri canali televisivi sia in diretta streaming video su sito o app di Rai Play: per quanto riguarda la tv, nella sessione serale l’appuntamento sarà su Rai 2 salvo mezz’ora su Rai Sport (canale 58) durante il Tg2, sul canale tematico seguiremo invece la sessione mattutina per le batterie, ma la maratona sarà su Rai 2. Da notare anche la diretta tv su Eurosport e infine su Sky Sport, con Sky Sport Arena (numero 204) come canale di riferimento principale e la diretta streaming video tramite Sky Go e Now TV. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY DEI MONDIALI DI ATLETICA 2023

MEDAGLIERE MONDIALI ATLETICA 2023 BUDAPEST/ Spagna regina della marcia, altri due ori! (24 agosto)

LA PENULTIMA GIORNATA

Oggi ci attende l’ottava e penultima giornata di gare per la diretta dei Mondiali di atletica 2023 a Budapest: sabato 26 agosto sarà un giorno molto intenso, perché naturalmente fra oggi e domani ci sono ancora tantissimi titoli da assegnare, per la precisione otto oggi e altrettanti domani. Ci avviciniamo all’epilogo di questi Mondiali di atletica 2023, che ci resteranno nel cuore in particolare per merito del successo nel salto in alto maschile di Gianmarco Tamberi, ora campione olimpico, mondiale ed europeo. Oggi però sono attese tante altre emozioni per la diretta dei Mondiali di atletica 2023 a Budapest, sperando che alcune di esse possano essere colorate d’azzurro.

Già al mattino ci sarà la maratona femminile, con tutto il fascino sempre garantito dalla gara sui 42,195 km, mentre in serata ci attenderanno altre sette finali, compresa la staffetta 4×100 maschile che ricorda il leggendario trionfo olimpico dell’Italia a Tokyo, anche se due anni più tardi la situazione è sicuramente meno positiva per il settore della velocità che ai Giochi aveva scritto la pagina forse più straordinaria della storia del nostro sport. Sperando naturalmente in buone notizie da parte dei vari atleti italiani che saranno in gara nelle prossime ore, andiamo a scoprire tutte le informazioni utili per vivere al meglio anche nella ottava e penultima giornata la diretta dei Mondiali di atletica 2023 da Budapest.

DIRETTA MONDIALI ATLETICA 2023 BUDAPEST: IL PROGRAMMA DI GARE E FINALI OGGI

Prima di vivere tutte le emozioni della ottava giornata in diretta dei Mondiali di atletica 2023 a Budapest, è doveroso presentare il programma di sabato 26 agosto. L’apertura sarà alle ore 7.00, quando prenderà il via la maratona femminile, con la sola Giovanna Epis in gara per l’Italia, realisticamente per puntare a un buon piazzamento. Quanto alla sessione mattutina allo stadio, il clou saranno altre tre prove del decathlon, cioè 110 hs, lancio del disco e salto con l’asta, poi la prova multipla maschile dell’atletica leggera si completerà nella sessione serale con il lancio del giavellotto e i 1500 metri, fissati alle ore 21.25, quando dunque sarà consacrato l’atleta più completo dei Mondiali 2023. La sessione serale tuttavia inizierà alle ore 19.05 e la prima finale sarà il salto con l’asta maschile alle ore 19.25, con l’italiano Claudio Michel Stecchi fra i protagonisti.

Sarà d’altronde una serata ricchissima per la diretta dei Mondiali atletica 2023 a Budapest, comprese le qualificazioni delle due staffette 4×400 ma soprattutto altre cinque finali che assegneranno altrettanti titoli. Ecco allora dalle ore 20.15 il concorso per il titolo del getto del peso femminile, mentre alle ore 20.30 sarà la volta della finale degli 800 metri maschili e alle ore 20.50 seguiremo quella dei 5000 metri femminili, nella quale la nostra Nadia Battocletti cercherà di ben figurare. Infine, il gran finale sarà ovviamente con le due staffette 4×100: alle ore 21.40 toccherà agli uomini, mentre alle ore 21.53 avremo la finale femminile.











© RIPRODUZIONE RISERVATA