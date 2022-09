Diretta Mondiali ciclismo 2022/ Streaming video Rai 2, percorso e vincitore

DIRETTA MONDIALI CICLISMO 2022: CHI SARÀ IL VINCITORE?

Oggi la diretta dei Mondiali ciclismo 2022 a Wollongong culminerà con la gara in linea maschile, cioè l’evento più atteso, quello che assegnerà il titolo di campione del Mondo e la maglia iridata della categoria più prestigiosa al termine della prova simbolo dei Mondiali di ciclismo. Per la seconda volta nella storia siamo in Australia e questo sarà un problema per i telespettatori, ma varrà la pena di vivere tutte le emozioni dei Mondiali ciclismo 2022, sia pure con l’Italia che parte da outsider nel primo anno da c.t. per Daniele Bennati, che dovrebbe puntare soprattutto su Andrea Bagioli, Alberto Bettiol e Matteo Trentin a seconda di come si svilupperà la corsa e con Edoardo Affini, Davide Ballerini, Samuele Battistella, Nicola Conci e Lorenzo Rota per completare la squadra azzurra.

Tra gli stranieri i favoriti principali sono naturalmente il francese due volte campione in carica Julian Alaphilippe, anche se al termine di un 2022 molto sfortunato per lui, il Belgio che schiera la coppia di lusso con Wout Van Aert e Remco Evenepoel (sperando in un epilogo diverso da quello dell’anno scorso in casa loro), l’olandese Mathieu Van der Poel e certamente Tadej Pogacar come capitano della Slovenia. Mai trascurare il tre volte iridato Peter Sagan e altri nomi illustri quali Alexander Kristoff e il padrone di casa Michael Matthews, giusto per fare qualche nome, manche le nuove leve, magari per un evento storico come sogna l’Eritrea con Biniam Girmay. Andiamo dunque adesso a presentare più nel dettaglio tutto quello che c’è da sapere su orari e percorso per questa attesissima diretta dei Mondiali ciclismo 2022.

DIRETTA MONDIALI CICLISMO 2022 IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA IN LINEA

L’appuntamento in diretta tv con i Mondiali di ciclismo 2022 sarà integrale sulla Rai per la gara in linea maschile: appuntamento fin dalle ore 1.55 su Rai Due (naturalmente canale numero 2 del telecomando) per seguire la corsa e anche commenti, interviste e premiazioni dopo l’arrivo. Questo significa che si potrà seguire i Mondiali ciclismo 2022 anche in diretta streaming video tramite il sito Internet ufficiale della Rai (raiplay.it), mentre anche Eurosport garantirà la diretta tv e lo streaming video tramite il servizio Eurosport Player. Inoltre ricordiamo per informazioni utili sia il sito della Federazione internazionale (uci.ch) sia i vari account di riferimento sui social network. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAI PLAY

DIRETTA MONDIALI CICLISMO 2022: ORARIO E PERCORSO DELLA GARA IN LINEA

La diretta dei Mondiali di ciclismo 2022 catalizzerà oggi l’attenzione di tutti i tifosi e gli appassionati. Abbiamo già accennato ai favoriti e agli Azzurri, dunque adesso possiamo analizzare il percorso della gara più importante della rassegna iridata in Australia, che si disputerà sulla distanza di 266,9 km, chilometraggio in linea con quanto si vede ogni anno ai Mondiali di ciclismo. La partenza sarà da Helensburgh alle ore 2.15 della notte italiana, c’è naturalmente il problema con il fuso orario ma l’arrivo è atteso a Wollongong attorno alle ore 9.00 del mattino, quindi almeno le decisive fasi finali saranno abbastanza agevoli da seguire.

Il percorso è noto, perché le caratteristiche sono le stesse della gara femminile: un primo tratto in linea, poi un giro del circuito del Mount Keira di 34 km, con l’omonima salita di ben 8,7 km con pendenza media al 5% e punte fino a un massimo del 15%, infine il Wollongong City Circuit, che sarà tuttavia da ripetere per ben dodici volte da parte dei professionisti: ogni giro misura 17,7 km e sarà caratterizzato soprattutto dalla salita del Mount Pleasant, che misura 1,1 km con pendenza media al 7,7% e punte fino al 14% e l’arrivo nel cuore della città di Wollongong, dove sarà incoronata la regina della diretta della gara in linea donne per i Mondiali di ciclismo 2022.











