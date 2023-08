Diretta Mondiali ciclismo 2023/ Streaming video Rai: percorso e vincitore gara in linea (oggi 6 agosto)

DIRETTA MONDIALI CICLISMO 2023: CHI SARÀ IL VINCITORE?

La diretta dei Mondiali ciclismo 2023 ci fa compagnia domenica 6 agosto con l’evento più atteso: la gara in linea élite, che a Glasgow scatterà alle ore 10:30. Sarà un percorso di 272 chilometri con possibile arrivo in volata; ne parleremo meglio in seguito, per il momento possiamo dire che all’appuntamento si arriva con Remco Evenepoel campione del mondo in carica, ma anche da una stagione che ci ha già consegnato – come di consueto – due grandi corse a tappe che hanno dato parecchie indicazioni.

I due vincitori, Primoz Roglic (Giro d’Italia) e Jonas Vingegaard (secondo Tour de France consecutivo) non ci saranno; una doppia perdita pesante, ma i nomi di Tadej Pogacar, lo stesso Evenepoel, Wout Van Aert e poi ancora dei velocisti Mads Pedersen e Jasper Philipsen sono presenti. L’Italia, che non vince dal 2008, punta su Matteo Trentin, Alberto Bettiol e Andrea Bagioli: basterà per battere le corazzate straniere? Tra poco la diretta dei Mondiali ciclismo 2023 con la sua gara in linea ci farà compagnia e lo scopriremo insieme…

DIRETTA MONDIALI CICLISMO 2023 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA GARA IN LINEA

La diretta tv dei Mondiali ciclismo 2023, per quanto riguarda la gara in linea, sarà affidata a due emittenti: la prima è la televisione di stato con il canale Rai Sport che sarà accessibile a tutti al numero 57 del vostro telecomando, la seconda Eurosport che invece è disponibile al numero 210 del decoder satellitare, naturalmente per gli abbonati. In assenza di un televisore sarà possibile assistere ai Mondiali ciclismo 2023 anche con il servizio di diretta streaming video: in questo caso bisogna fare riferimento a sito e app di Rai Play così come all’applicazione Sky Go che la riserva ai suoi clienti, ma in alternativa la gara in linea sarà mandata in onda anche dalle piattaforme DAZN e Now Tv. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEI MONDIALI CICLISMO 2023 SU RAI SPORT

DIRETTA MONDIALI CICLISMO 2023: IL PERCORSO DELLA GARA IN LINEA

Aspettando la diretta della gara in linea ai Mondiali ciclismo 2023 studiamo allora il percorso che ci attende a Glasgow. Sostanzialmente è tutta pianura, salvo un paio di punti: al chilometro 64 infatti si comincia a salire, sulla Crow Road (5,6 chilometri al 4%) si potrebbe creare una bella selezione ma poi la fuga dovrà tenere botta, visto che si tornerà a correre in piano fino al circuito cittadino (14,3 Km) da percorrere per 10 volte.

Qui avremo un punto di relativa difficoltà in Montrose Street, pendenza al 6% ma soltanto 200 metri: punto magari utile per strappi rapidi alla Pogacar, per intenderci. Per il resto, attenzione al fatto che la maggior parte della gara in linea sarà percorsa su strade cittadine: dunque servirà anche la tecnica, perché questo potrebbe certamente favorire una fuga. Staremo a vedere: la diretta dei Mondiali ciclismo 2023 resta potenzialmente in attesa di una volata, ma le sorprese a Glasgow potrebbero comunque non mancare…

