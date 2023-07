DIRETTA TOUR DE FRANCE 2023, CLASSIFICA/ Video streaming Rai: un tuffo nella storia (21^ tappa, 23 luglio)

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2023: UN TUFFO NELLA STORIA

Aspettando la diretta del Tour de France 2023 per l’ultima tappa, ricordiamo che l’epilogo ha luogo sugli Champs Élysées dal 1975, perché in precedenza la Grande Boucle viveva il suo epilogo prima al velodromo del Parco dei Principi e poi a quello della Cipale. Con l’accordo dell’allora presidente Valéry Giscard d’Estaing, si decise però di portare la conclusione del Tour de France nel cuore di Parigi, per offrire uno spettacolo con pochi paragoni anche dal punto di vista artistico e culturale. Gli italiani hanno vinto per cinque volte l’ultima tappa del Tour sui Campi Elisi: Guido Bontempi nel 1986, Fabio Baldato nel 1996, Nicola Minali nel 1997, Stefano Zanini nel 2000 e Daniele Bennati nel 2007.

Diretta/ Tour de France 2023: Pogacar vince la 20^ tappa, Vingegaard la classifica! (oggi 22 luglio)

Spiccano le vittorie di Bernard Hinault nel 1979 e 1982, unico capace di vincere agli Champs Élysées in maglia gialla, anche se l’edizione più celebre resta quella del 1989, unica a cronometro, con il sorpasso di Greg Lemond ai danni di Laurent Fignon per soli 8”. Da moltissimi anni la volata è inevitabile: spicca il poker consecutivo di Mark Cavendish dal 2009 al 2012, in seguito hanno fatto doppietta Marcel Kittel e André Greipel mentre vantano un successo a testa Dylan Groenewegen, Alexander Kristoff, Caleb Ewan, Sam Bennett, Wout Van Aert e infine l’anno scorso Jasper Philipsen, che quindi oggi andrà a caccia del bis. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA/ Tour de France 2023: Matej Mohoric vince la 19^ tappa, classifica immutata! (oggi 21 luglio)

TOUR DE FRANCE 2023: TAPPA PER I VELOCISTI!

Oggi, domenica 23 luglio, calerà il sipario sulla diretta del Tour de France 2023 con la ventunesima tappa Saint Quentin en Yvelines-Parigi di 115,1 km che costituirà la tradizionale passerella a Parigi. Appuntamento di enorme fascino per i velocisti – sono rarissime le occasioni in cui qualcuno è riuscito ad evitare lo sprint a ranghi compatti -, un anno fa vinse il belga Jasper Philipsen che è stato il più forte in volata di questa Grande Boucle e di conseguenza avanza una forte candidatura per il bis. Una precisazione è doverosa: si parla di passerella essendo una tappa breve, completamente pianeggiante e dominata da un clima di festa, però sarà corsa a tutti gli effetti, che potrebbe in teoria anche modificare la classifica generale del Tour de France 2023.

Diretta/ Tour de France 2023: Kasper Asgreen ha vinto la 18^ tappa, classifica immutata! (oggi 20 luglio)

Di fatto però possiamo già festeggiare il trionfo di Jonas Vingegaard, uscito da dominatore assoluto dalle Alpi dopo il doppio colpo del ko fra la cronometro di martedì e il tappone di mercoledì a Courchevel, infine ieri l’ultima frazione di montagna ha stabilito altri verdetti, cioè il riscatto di Tadej Pogacar e il podio con lo stesso sloveno e il suo compagno di squadra Adam Yates alle spalle del vincitore, ma anche una bellissima maglia a pois per Giulio Ciccone, 31 anni dopo Claudio Chiappucci. Oggi si cambia completamente scenario, si imporrà la bellezza di Parigi ma ci sarà anche bagarre perché vincere sugli Champs Élysées naturalmente vale tantissimo: andiamo allora a scoprire adesso tutte le informazioni utili per seguire la meglio la diretta Tour de France 2023 anche nella ventunesima tappa Saint Quentin en Yvelines-Parigi.

TOUR DE FRANCE 2023 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA 21^ TAPPA

Per seguire la diretta tv del Tour de France 2023, ci sarà una amplissima copertura live sulla Rai e su Eurosport: in chiaro, il canale di riferimento sarà Rai Due, la ventunesima tappa Saint Quentin en Yvelines-Parigi sarà infatti trasmessa a partire dalle ore 17.15 sul canale generalista della televisione di Stato italiana (occhio all’orario diverso dal solito). Il Tour de France sarà inoltre visibile anche su Eurosport, canale disponibile tuttavia solamente per gli abbonati.

Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore oggi pomeriggio, ma non volesse perdere le emozioni della Grande Boucle, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video del Tour de France 2023, gratuita per tutti sul sito o l’applicazione di Rai Play, per gli abbonati tramite Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Grande Boucle: il sito www.letour.fr, la pagina Facebook Le Tour de France e il profilo Twitter @LeTour. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DEL TOUR DE FRANCE 2023

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2023: PERCORSO 21^ TAPPA

La diretta Tour de France 2023 oggi ci riserverà quindi l’ultima giornata, con il fascino incredibile della “passerella” sugli Champs Élysées di Parigi, anche se naturalmente dal punto di vista strettamente agonistico gli spunti non saranno particolarmente interessanti. In ogni caso, andiamo subito a scoprire comunque in maggiore dettaglio il percorso della odierna ventunesima tappa Saint Quentin en Yvelines-Parigi di 115,1 km, molto breve e destinata all’ultima prestigiosa volata in questa edizione del Tour de France. Logicamente la partenza avrà luogo appunto da Saint Quentin en Yvelines, già nei dintorni della capitale, con appuntamento fissato alle ore 16.40 considerato lo scarso chilometraggio e che, come da tradizione, si gareggia più tardi all’ultima domenica, dopo il lungo trasferimento dall’Alsazia.

Nella prima parte del percorso si pedalerà nei dintorni di Parigi, passando anche da Versailles, e ci sarà pure un modestissimo GPM di quarta categoria, naturalmente l’ultimo del Tour de France 2023. Poi si entrerà definitivamente a Parigi, nella capitale avremo il circuito ormai tradizionale, che toccherà le bellezze della Ville Lumiere e sarà incentrato soprattutto sugli Champs Élysées, con l’Arco di Trionfo sullo sfondo anche per le premiazioni. Per la precisione, i giri del circuito saranno otto e, prima di giocarsi la vittoria su questo arrivo di lusso, ci sarà anche l’ultimo sprint intermedio, collocato al km 75,1, nel corso del terzo giro del circuito.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2023

1. Jonas Vingegaard (Dan) in 79h16’38”

2. Tadej Pogacar (Slo) a 7’29”

3. Adam Yates (Gbr) a 10’56”

4. Simon Yates (Gbr) a 12’23”

5. Carlos Rodriguez Cano (Spa) a 12’57”

6. Pello Bilbao (Spa) a 13’27”

7. Jai Hindley (Aus) a 14’44”

8. Felix Gall (Aut) a 16’09”

9. David Gaudu (Fra) a 23’08”

10. Guillaume Martin (Fra) a 26’30”











© RIPRODUZIONE RISERVATA