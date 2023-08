Diretta Mondiali ciclismo su pista 2023/ Streaming video Rai: orario, programma e finali (oggi 6 agosto)

DIRETTA MONDIALI CICLISMO SU PISTA 2023: ANCORA GARE!

Domenica 6 agosto ci attende un’altra giornata molto calda dedicata ai Mondiali ciclismo su pista 2023. Bisogna ricordare che a Glasgow sono iniziati anche i Mondiali in strada: quest’anno i due eventi si intrecciano in un’unica location che è la città della Scozia, e proprio oggi ci fa compagnia la gara in linea élite degli uomini, certamente la più attesa nel calendario. Tuttavia, noi qui parliamo della diretta dei Mondiali ciclismo su pista 2023, e domenica 6 agosto ci sono altri titoli da assegnare in una kermesse che è scattata giovedì e non ha finito di entusiasmarci.

Diretta Mondiali ciclismo 2023/ Streaming video Rai: percorso e vincitore gara in linea (oggi 6 agosto)

Vedremo allora come sarà divisa la giornata e come saranno impostate le gare, ricordando che come sempre avremo una sessione mattutina che è dedicata ai turni di qualificazione o comunque alle eliminatorie delle gare, per poi spostarci la sera quando si correrà per le medaglie. I Mondiali ciclismo su pista 2023 devono ancora dire molto circa gli atleti che otterranno i titoli iridiati e quelli che faranno loro compagnia sul podio, non vediamo l’ora che questa nuova giornata a Glasgow cominci per vedere quello che succederà…

Diretta Mondiali ciclismo su pista 2023/ Streaming video Rai: orario, programma e finali (oggi 5 agosto)

DIRETTA MONDIALI CICLISMO SU PISTA 2023 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LE GARE

La diretta tv dei Mondiali ciclismo su pista 2023 sarà garantita in chiaro dalla televisione di stato: il canale di riferimento sarà Rai Sport, ma possiamo aggiungere che gli abbonati alla televisione satellitare potranno usufruire dell’alternativa data da Eurosport, che troveranno al numero 210 del loro decoder. Come sempre poi ci sarà la possibilità di seguire questo evento in diretta streaming video: qui le opzioni sono molteplici, abbiamo ovviamente per tutti il sito o l’app di Rai Play mentre i clienti Sky hanno a disposizione l’applicazione Sky Go, inoltre non vanno dimenticate le due piattaforme Discovery Plus e Now Tv. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEI MONDIALI CICLISMO SU PISTA 2023 SU RAIPLAY

DIRETTA/ Mondiali ciclismo su pista 2023: streaming video Rai: quarto posto per Fidanza (venerdì 4 agosto)

DIRETTA MONDIALI CICLISMO SU PISTA 2023: IL PROGRAMMA DI OGGI

Andiamo dunque a studiare il programma della diretta dei Mondiali ciclismo su pista 2023 per questa domenica 6 agosto. Oggi si parte alle 11:25 con il programma delle qualificazioni dell’inseguimento maschile individuale, poi avremo subito i quarti di finale di due gare che sono cominciate ieri e cioè il Keirin femminile e lo sprint maschile. Esaurita la sessione del mattino, ai Mondiali ciclismo su pista 2023 ci sarà poi la consueta pausa: i corridori torneranno a confrontarsi qui a Glasgow alle ore 19:15. Il calendario prevede le semifinali del keirin femminile, che avrà la sua conclusione qualche ora più tardi; altre medaglie saranno poi assegnate nell’eliminazione femminile, l’inseguimento individuale maschile e l’Omnium maschile, dove il nostro Elia Viviani è sempre stato straordinario protagonista. Dunque mettiamoci comodi perché la diretta dei Mondiali ciclismo su pista 2023 sta davvero per tornare a farci compagnia, noi come sempre speriamo che l’Italia possa aumentare il suo bottino nel medagliere della competizione…











© RIPRODUZIONE RISERVATA