DIRETTA MONDIALI CICLISMO SU PISTA 2023/ Video streaming Rai: così l’anno scorso (oggi giovedì 3 agosto)

DIRETTA MONDIALI CICLISMO SU PISTA 2023: L’ANNO SCORSO

Aspettando che la diretta dei Mondiali ciclismo su pista 2023 ci faccia compagnia, andiamo a ricordare cosa era successo lo scorso anno quando la kermesse internazionale si era tenuta a metà ottobre in Francia, per la precisione a Saint Quentin en Yvelines. Erano stati assegnati 22 titoli; come già accennato il medagliere lo aveva vinto l’Olanda, per questa nazionale c’erano stati 4 ori e cioè gli stessi dell’Italia, che però era giunta al secondo posto avendo ottenuto meno argenti (3 contro 4), mentre i bronzi erano stati 2 per l’Olanda e nessuno per noi. Olanda dunque prima anche per il numero totale di medaglie, con una di vantaggio sulla Gran Bretagna.

In terza posizione i padroni di casa della Francia con 3 ori (come Germania e Regno Unito), tre argenti e un bronzo. Ricordiamo anche quali erano state le medaglie d’oro vinte dall’Italia: l’inseguimento individuale con Filippo Ganna (Jonathan Milan era stato argento), la corsa a eliminazione con Elia Viviani, lo scratch femminile con Martina Fidanza e l’inseguimento a squadre femminile con Fidanza a battere la Gran Bretagna insieme a Elisa Balsamo, Chiara Consonni e Vittoria Guazzini, mentre Martina Alzini era la nostra riserva. Oggi come già detto speriamo che la diretta dei Mondiali ciclismo su pista 2023 ci regali le stesse emozioni, ma come sempre parleranno le gare e i loro protagonisti… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA MONDIALI CICLISMO SU PISTA 2023 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LE GARE

La diretta tv dei Mondiali ciclismo su pista 2023 sarà garantita in chiaro dalla televisione di stato: il canale di riferimento sarà Rai Sport, ma possiamo aggiungere che gli abbonati alla televisione satellitare potranno usufruire dell’alternativa data da Eurosport, che troveranno al numero 210 del loro decoder. Come sempre poi ci sarà la possibilità di seguire questo evento in diretta streaming video: qui le opzioni sono molteplici, abbiamo ovviamente per tutti il sito o l’app di Rai Play mentre i clienti Sky hanno a disposizione l’applicazione Sky Go, inoltre non vanno dimenticate le due piattaforme Discovery Plus e Now Tv. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEI MONDIALI CICLISMO SU PISTA 2023 SU RAIPLAY

MONDIALI CICLISMO SU PISTA 2023: OGGI TRE FINALI!

Giovedì 3 agosto prendono finalmente il via i Mondiali ciclismo su pista 2023: siamo a Glasgow, e facciamo la distinzione rispetto alle competizioni su strada anche se per questa edizione le due discipline, con le loro diverse gare, sono organizzate in una unica location (appunto la città scozzese) e vanno di fatto di pari passo. Nella diretta dei Mondiali ciclismo su pista 2023 l’Italia spera in grandi risultati: in queste competizioni siamo certamente una potenza, e infatti possiamo ricordare che nell’edizione dello scorso anno eravamo arrivati secondi nel medagliere, alle spalle dell’Olanda.

Le discipline cui assisteremo nel corso della diretta dei Mondiali ciclismo su pista 2023 sono parecchie; già oggi nella giornata inaugurale si assegnano tre titoli e dunque sarà immediatamente interessante scoprire se sui primi podi di questa manifestazione avremo degli atleti di casa nostra. A tale proposito, mentre aspettiamo che le gare prendano il via, proviamo a fare una rapida carrellata su quello che è il programma del giorno per giovedì 3 agosto a Glasgow, quando finalmente potranno scattare in maniera ufficiale i Mondiali ciclismo su pista 2023.

DIRETTA MONDIALI CICLISMO SU PISTA 2023: IL PROGRAMMA DI OGGI

Cosa ci riserva il calendario dei Mondiali ciclismo su pista 2023 per giovedì 3 agosto? Possiamo innanzitutto dire che la giornata inizia alle ore 10:30, ma la sessione del mattino sarà dedicata alle qualificazioni: nello specifico avremo le batterie o comunque le eliminatorie dei due inseguimenti, vale a dire quello a squadre maschile e quello individuale femminile, e poi ancora del Team sprint che anche in questo caso riguarderà due gare distinte, per gli uomini e per le donne.

Per l’assegnazione delle prime medaglie bisogna aspettare le ore 20:00, quando si partirà con il primo turno del Team sprint femminile; poi ecco le finali, con l’inseguimento individuale femminile ad aprire le danze seguito poi dal Team sprint delle donne, che dunque si concluderà già oggi, e poi ancora dallo scratch maschile (è una competizione sulla distanza di 15 chilometri). La diretta dei Mondiali ciclismo 2023 sta per farci compagnia, non vediamo l’ora di scoprire cosa accadrà oggi…











