DIRETTA ITALIA GRAN BRETAGNA FINALE 3° POSTO INSEGUIMENTO A SQUADRE DONNE STREAMING: SOGNO DI BRONZO (OLIMPIADI PARIGI 2024, OGGI 7 AGOSTO)

Dopo gli uomini anche le donne, sebbene in questo caso l’impresa sia ancora più difficile: oggi mercoledì 7 agosto la diretta Italia Gran Bretagna sarà la finale terzo posto dell’inseguimento a squadre femminile del ciclismo su pista alle Olimpiadi Parigi 2024, al velodromo di Saint Quentin en Yvelines. In questo caso dobbiamo dire che il grande obiettivo era arrivare fin qui, perché i tre quartetti più forti del mondo sono quelli di Stati Uniti e Nuova Zelanda (che si giocheranno la medaglia d’oro) più quello della Gran Bretagna, che è rimasta esclusa dall’obiettivo più grande e alle ore 19.17 circa sfiderà quattro fra Letizia Paternoster, Chiara Consonni, Martina Fidanza, Vittoria Guazzini ed Elisa Balsamo con il ruolo di grande favorita.

La diretta Italia Gran Bretagna vedrà quindi le nostre ragazze a caccia di un traguardo che sarebbe davvero sensazionale, come intanto lo è già essersi inserite nella lotta per la medaglia. C’era di fatto un solo posto disponibile per il “resto del mondo” e le Azzurre sono già state bravissime a raggiungerlo. Certo, c’è il fortissimo rischio che il risultato finale sia il quarto posto, ai piedi del podio, ma in questo caso sarebbe un piazzamento di enorme valore tecnico. Se poi l’impresa dovesse arrivare, ci ricorderemmo molto a lungo della diretta Italia Gran Bretagna per la finale terzo posto nell’inseguimento a squadre donne.

ITALIA GRAN BRETAGNA FINALE 3° POSTO INSEGUIMENTO A SQUADRE DONNE IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

La diretta tv Italia Gran Bretagna finale terzo posto inseguimento a squadre avrà certamente spazio in chiaro, da definire se l'appuntamento sarà su Rai Sport (canale 58) oppure naturalmente su Rai Due, mentre gli abbonati avranno a disposizione anche i canali di Eurosport dedicati al ciclismo su pista. Doppia scelta anche per la diretta streaming video, sito e app di Rai Play gratis per tutti mentre serve un abbonamento per la piattaforma Discovery Plus.

DIRETTA ITALIA GRAN BRETAGNA FINALE 3° POSTO INSEGUIMENTO A SQUADRE DONNE: IL CONTESTO

Per presentare la diretta Italia Gran Bretagna, abbiamo già accennato al fatto che il compito sarà difficilissimo nella finale terzo posto dell’inseguimento a squadre donne, perché in teoria il quartetto britannico ha un vantaggio cronometrico molto significativo. In effetti, la Gran Bretagna ha ottenuto il tempo di 4’04”908 in una semifinale meravigliosa contro gli Usa, che hanno avuto la meglio in 4’04”629 e quindi davvero di un soffio, mentre l’Italia ha pedalato in 4’07”491 nella Heat 4, vinta dalla Nuova Zelanda in 4’04”818.

Il nostro tempo è stato comunque migliore di quelli ottenuti dalle altre quattro nazionali che hanno girato nel primo turno e allora ecco servita la finale per il terzo posto. Abbiamo fatto cinque nomi, quelli di Letizia Paternoster, Chiara Consonni, Martina Fidanza, Vittoria Guazzini ed Elisa Balsamo, che nel primo turno è entrata nel quartetto al posto di Consonni, che invece aveva disputato le qualificazioni insieme alle altre tre, che sono state titolari in entrambi i turni. Staremo a vedere quale sarà la decisione del c.t. Marco Villa per giocare le nostre carte in una difficilissima diretta Italia Gran Bretagna, finale terzo posto nell’inseguimento a squadre donne…