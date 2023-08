DIRETTA MONDIALI GINNASTICA RITMICA 2023/ Video streaming Rai: cosa successe un anno fa? (oggi 25 agosto)

DIRETTA MONDIALI GINNASTICA RITMICA 2023: UN ANNO FA

Mentre ci avviciniamo alla diretta dei Mondiali 2023 di ginnastica ritmica, abbiamo già accennato al risultato del concorso generale a squadre dell’anno scorso a Sofia, che era stata la sede della scorsa rassegna iridata. Grande festa per le padrone di casa della Bulgaria, che avevano conquistato il titolo e la medaglia d’oro con 66.600 punti, davanti ad Israele e Spagna che aveva completato il podio con il secondo e il terzo posto, rispettivamente grazie a 64.650 e 63.200 punti.

Ne abbiamo già accennato perché Bulgaria, Israele e Spagna in questo modo si sono presi anche i tre posti che già l’anno scorso erano a disposizione per le Olimpiadi di Parigi 2024, niente da fare per l’Italia che totalizzò 62.050 punti e dovette accontentarsi di un quarto posto piuttosto amaro, soprattutto perché con l’assenza di Russia e Bielorussia si puntava decisamente più in alto per le Farfalle, che quindi vorranno tornare sul podio oltre che conquistare il pass per i Giochi dell’anno prossimo. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA MONDIALI GINNASTICA RITMICA 2023 IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LE FINALI

Possiamo ricordare che durante il giorno vi saranno delle finestre per seguire in diretta tv i Mondiali di ginnastica ritmica 2023 da Valencia nelle loro fasi salienti di questa giornata dedicata al concorso generale a squadre: l’appuntamento sarà in chiaro per tutti sul canale numero 58, dunque Rai Sport HD, di conseguenza sarà disponibile anche la diretta streaming video tramite il sito o l’applicazione di Rai Play.

IL GIORNO DEL CONCORSO GENERALE

La diretta dei Mondiali di ginnastica ritmica 2023 oggi, venerdì 25 agosto, vive una giornata di fondamentale importanza a Valencia, naturalmente in Spagna. Oggi infatti sarà il giorno del titolo all-around del concorso generale a squadre, insomma il giorno più significativo per le Farfalle, che alle Olimpiadi di Tokyo conquistarono la medaglia di bronzo, mentre domani sarà il giorno del concorso generale individuale nel quale attendiamo in maniera particolare Sofia Raffaeli.

Il concorso generale a squadre, nell’anno pre-olimpico, sarà importante non solo per le medaglie, ma anche per i pass di qualificazione per le Olimpiadi di Parigi 2024. Non dovrebbe essere difficile: ce ne sono cinque, ovviamente per le migliori cinque formazioni nel concorso generale, escludendo però Bulgaria, Israele e Spagna, che avevano raggiunto l’obiettivo salendo sul podio dell’all-around nella passata edizione, quindi ragionevolmente si deve chiudere tra le prime otto, mentre le Farfalle puntano decisamente più in alto. Speriamo allora che da Valencia arrivino soddisfazioni per illuminare la diretta dei Mondiali 2023 di ginnastica ritmica…

DIRETTA MONDIALI GINNASTICA RITMICA 2023: IL PROGRAMMA DI OGGI

Dopo mesi difficili nei quali purtroppo si è parlato della ginnastica ritmica solamente per le note vicende giudiziarie, torniamo a mettere in primo piano l’aspetto sportivo con la diretta dei Mondiali 2023 di ginnastica ritmica, atto principale della stagione che a maggio aveva già vissuto gli Europei a Baku, nei quali l’Italia si era aggiudicata due ori, un argento e un bronzo, anche se in gran parte per merito di Sofia Raffaeli. Adesso però siamo ai Mondiali e la kermesse di Valencia è di fatto la prova generale per i Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Possiamo allora ricordare che oggi, venerdì 25 agosto, ci attende in diretta dai Mondiali 2023 di ginnastica ritmica a Valencia un grande pomeriggio di sport ed emozioni, perché la gara del concorso generale a squadre (all-around) avrà inizio alle ore 16.00, con la conclusione che è fissata esattamente alle ore 19.36, per la precisione – o comunque indicativamente attorno alle sette e mezza di sera.











