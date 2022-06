Diretta Mondiali nuoto 2022/ Streaming video Rai: le finali di oggi 27 giugno

DIRETTA MONDIALI NUOTO 2022 BUDAPEST: IL GIORNO DI GREGORIO PALTRINIERI

La decima giornata di gare in diretta ai Mondiali di nuoto 2022 in corso a Budapest oggi, lunedì 27 giugno, vedrà proseguire il programma dei tuffi e del nuoto di fondo in acque libere, oltre che naturalmente del torneo di pallanuoto, che sono i grandi protagonisti della seconda metà della rassegna iridata degli sport acquatici. Infatti, con le grandi emozioni di sabato si è completato il calendario degli eventi sia per quanto riguarda il nuoto in corsia sia per il nuoto artistico, già ieri abbiamo visto il debutto di tuffi e nuoto di fondo in acque libere, che saranno appunto protagonisti anche oggi.

Insomma, siamo ormai decisamente nella seconda parte dei Mondiali di nuoto 2022 ma questo non significa meno emozioni, perché l’Italia ha ancora tanti campioni da seguire e che potrebbero regalarci soddisfazioni. Oggi sarà una giornata con tre titoli da assegnare, uno nei tuffi e due nel nuoto di fondo, andiamo allora senza ulteriori indugi a scoprire tutte le informazioni utili per vivere al meglio anche nella odierna decima giornata la diretta dei Mondiali di nuoto 2022 da Budapest.

DIRETTA MONDIALI NUOTO 2022 BUDAPEST STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE L’EVENTO

La diretta tv della decima giornata dei Mondiali di nuoto 2022 a Budapest sarà garantita in chiaro sulla Rai ma solamente su Rai Sport + HD (canale numero 58) nelle varie sessioni giornaliere, che saranno coperte anche dalla diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DEI MONDIALI NUOTO 2022

DIRETTA MONDIALI NUOTO 2022 BUDAPEST: IL PROGRAMMA DI GARE E FINALI OGGI

La decima giornata in diretta dei Mondiali di nuoto 2022 a Budapest sarà dunque la seconda dopo il “cambio” tra le discipline acquatiche che vivono come di consueto insieme i propri mondiali. Per quanto riguarda i tuffi, la giornata odierna sarà dedicata soprattutto alla gara del trampolino 3 metri maschile, con le eliminatorie alle ore 9.00 e la semifinale alle ore 16.00, ma in realtà l’unico titolo in palio sarà quello della piattaforma 10 metri femminile, che avrà la finale alle ore 19.00 dopo i primi due turni svolti ieri.

Per il nuoto di fondo in acque libere sarà una giornata molto importante, perché nel lago Lupa di Budakalász alle ore 9.00 prenderà il via la gara dei 5 km maschili con Gregorio Paltrinieri e insieme a lui Domenico Acerenza, mentre alle ore 12.00 sarà la volta dei 5 km femminili nei quali l’Italia dovrebbe schierare Giulia Gabbrielleschi e Ginevra Taddeucci. Infine, come abbiamo già accennato, comincia oggi la fase ad eliminazione diretta nella pallanuoto anche per il torneo maschile, che prevederà gli spareggi tra le formazioni che sono arrivate seconde e terze nei gironi, mentre le prime sono già qualificate ai quarti di martedì.

