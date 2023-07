DIRETTA MONDIALI NUOTO 2023 FUKUOKA/ Video streaming Rai: bene Martinenghi e Razzetti! (23 luglio)

DIRETTA MONDIALI NUOTO 2023 FUKUOKA: I RISULTATI DELLE BATTERIE

Naturalmente la diretta dei Mondiali nuoto 2023 Fukuoka è iniziata nella notte italiana, e bisogna dire che i nostri colori si sono al momento ben comportati. L’appuntamento con le finali è alle ore 13:00 di casa nostra, e gli azzurri si sono ben comportati: iniziamo però dalle delusioni che sono sicuramente state Marco De Tullio e la 4×100 stile donne; entrambi hanno mancato la qualificazione così come Piero Codia nei 50 farfalla e Matteo Ciampi nei 400 stile (ma qui era francamente difficile fare di più), eliminata anche Ilaria Bianchi nei 100 farfalla – anche in questo caso centrare la finale sarebbe stata un’impresa.

Per quanto riguarda invece le note positive, Alberto Razzetti ha conquistato la finale nei 400 misti e va a caccia di medaglia, anche la 4×100 stile maschile può giocarsi il podio. Nei 100 rana sapevamo che Nicolò Martinenghi avrebbe potuto procedere e infatti si è preso una bella semifinale, stesso risultato centrato da Thomas Ceccon nei 50 farfalla e Federico Poggio nei 100 rana. Benissimo anche Sara Franceschi, che nei 200 misti ha timbrato il record italiano e si è qualificata per la semifinale. Come detto, alle ore 13:00 scopriremo se potremo sperare in qualche medaglia e gli altri azzurri otterranno la finale ai Mondiali nuoto 2023 Fukuoka. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA MONDIALI NUOTO 2023 FUKUOKA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE L’EVENTO

La diretta tv dei Mondiali di nuoto 2023 a Fukuoka sarà garantita naturalmente anche oggi in chiaro sulla Rai tra Rai Due e Rai Sport + HD (il canale numero 58) nelle varie sessioni giornaliere, che saranno coperte anche dalla diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DEI MONDIALI NUOTO 2023

MONDIALI NUOTO 2023 FUKUOKA: SI VA IN PISCINA!

Cambio radicale di scenario nella diretta dei Mondiali di nuoto 2023 a Fukuoka, in Giappone: oggi, domenica 23 luglio, nel Mondiale degli sport acquatici comincia il programma del nuoto in corsia, che da oggi in poi sarà mattatore assoluto della manifestazione in Giappone, dove ieri sono terminati invece tuffi e nuoto artistico. Ci sarà poi naturalmente anche il torneo di pallanuoto che vedrà oggi gli uomini protagonisti con i playoff che però non toccano al Settebello, già certo di un posto nei quarti di finale di martedì.

Premesso questo, è evidente che da oggi cambieranno molte cose per quanto riguarda la diretta dei Mondiali di nuoto 2023, naturalmente perché saranno cinque i titoli in palio ma tutti nella piscina della Marine Messe di Fukuoka, sancendo quindi il cambiamento netto rispetto alla prima settimana della rassegna iridata in Giappone. Il programma di conseguenza oggi comincerà a mettere in copertina tutti i protagonisti più attesi del nuoto in corsia, è in ogni caso doveroso adesso presentare nel maggiore dettaglio tutto ciò che ci attenderà nelle prossime ore in compagnia della diretta dei Mondiali di nuoto 2023 Fukuoka.

DIRETTA MONDIALI NUOTO 2023 FUKUOKA: IL PROGRAMMA DI GARE E FINALI OGGI

La decima giornata in diretta dei Mondiali di nuoto 2023 a Fukuoka sarà dunque nobilitata da cinque finali con titoli da assegnare nel primo giorno del nuoto in corsia. Dovremo allora prendere innanzitutto confidenza con gli orari che ci terranno compagnia da oggi in poi: molto scomoda sarà la sessione delle batterie, in programma oggi dalle ore 3.30 della notte italiana, ma è poco male perché invece la sessione serale di Fukuoka con semifinali e finali avrà invece inizio alle nostre ore 13.00, con il primo titolo in palio che sarà quello dei 400 sl maschili.

Successivamente, le altre quattro gare che assegneranno già oggi i loro titoli saranno i 400 sl femminili, i 400 misti maschili ed infine le due staffette 4×100 sl, sia al maschile sia al femminile. Ci potrebbero essere quindi già buone speranze per l’Italia, in particolare con la staffetta veloce maschile. Una citazione poi per la pallanuoto, anche se il Settebello è già ai quarti: evidenziamo allora che alle ore 11.30 ci sarà Giappone Serbia, la partita che indicherà l’avversaria dell’Italia – verosimilmente gli slavi.











