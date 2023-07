Diretta Mondiali nuoto 2023 Fukuoka/ Streaming video Rai: le finali di oggi, giovedì 20 luglio

Settima giornata di gare in diretta ai Mondiali di nuoto 2023 in corso a Fukuoka, in Giappone: si avvicina sempre più il momento in cui sarà il nuoto in corsia a prendersi la ribalta, ma nel frattempo dobbiamo segnalare che oggi, giovedì 20 luglio, saranno ancora una volta i tuffi, il nuoto di fondo in acque libere e il nuoto artistico ad assegnare medaglie. Riflettori dunque sulle finali che saranno in programma nelle prossime ore, oltre che naturalmente sul torneo di pallanuoto che vedrà il ritorno in acqua del Setterosa per la terza e ultima giornata della fase a gironi contro la Grecia, dal momento che oggi tocca alle donne.

Per la precisione saranno tre le finali che catalizzeranno in modo particolare la diretta dei Mondiali di nuoto 2023, una a testa per i tre sport che sono protagonisti della prima settimana della rassegna iridata in Giappone. In particolare, oggi sarà l’ultimo giorno in compagnia del nuoto di fondo in acque libere, per il quale infatti purtroppo dobbiamo ricordare la cancellazione dal programma dei Mondiali di nuoto della 25 km, che l’anno scorso diede all’Italia una meravigliosa medaglia d’oro con Dario Verani.

DIRETTA MONDIALI NUOTO 2023 FUKUOKA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE L’EVENTO

La diretta tv dei Mondiali di nuoto 2023 a Fukuoka sarà garantita naturalmente anche oggi in chiaro sulla Rai tra Rai Due e Rai Sport + HD (il canale numero 58) nelle varie sessioni giornaliere, che saranno coperte anche dalla diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DEI MONDIALI NUOTO 2023

DIRETTA MONDIALI NUOTO 2023 FUKUOKA: IL PROGRAMMA DI GARE E FINALI OGGI

La settima giornata in diretta dei Mondiali di nuoto 2023 a Fukuoka sarà dunque nobilitata da tre finali con titoli da assegnare. Si comincerà con il gran finale al Seaside Momochi Beach Park, perché già alle ore 1.00 della notte italiana prenderà il via la staffetta 6 km mista del nuoto di fondo in acque libere, che come detto sarà l’ultimo titolo in palio nella specialità. Per i tuffi invece, fin dalle ore 2.00 di notte avremo i primi due turni della gara dal trampolino 3 metri femminile, ma il culmine della giornata sarà dalle ore 11.00, quando scatterà la finale dal trampolino 3 metri però al maschile.

Quanto al nuoto artistico, ecco che la giornata odierna per quanto riguarda la diretta dei Mondiali di nuoto 2023 a Fukuoka vedrà dalle ore 3.00 le qualificazioni del programma libero a squadre, ma culminerà alle ore 12.30 con la finale del duo libero. Infine, come abbiamo già accennato, ricomincia oggi il cammino del Setterosa: siamo infatti arrivati alla terza e ultima giornata della fase a gironi del torneo di pallanuoto femminile. Sarà quindi di fondamentale importanza Italia Grecia, purtroppo in programma già alle ore 3.30 della notte italiana, perché la vincitrice del girone (il Setterosa ha due risultati su tre) si qualificherà direttamente per i quarti evitando i playoff.

