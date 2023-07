Diretta Mondiali nuoto 2023 Fukuoka/ Streaming video Rai, le finali di oggi sabato 29 luglio

La diretta dei Mondiali di nuoto 2023 a Fukuoka si avvia al suo gran finale perché oggi, sabato 29 luglio, sarà il penultimo giorno per il programma dei Mondiali degli sport acquatici in corso in Giappone, con assoluto protagonista il nuoto in corsia ma anche il torneo della pallanuoto maschile, che oggi emetterà tutti i suoi verdetti. Saranno Grecia e Ungheria a contendersi il titolo di campioni del Mondo, uno dei sette che saranno in palio nelle prossime ore dal momento che avremo poi sei finali appunto per quanto riguarda il nuoto “propriamente detto”.

Dopo un 2022 a dir poco leggendario speravamo forse in qualcosa di più, invece le difficoltà di alcuni dei nostri campioni più attesi, da Gregorio Paltrinieri a Benedetta Pilato, hanno un po’ ridimensionato il bottino tra le corsie di un’Italia che comunque resta splendida realtà del nuoto internazionale, con tante frecce al nostro arco. La più luminosa è in questo momento Thomas Ceccon che ha scritto ancora una volta la storia del nuoto italiano con l’oro nei 50 farfalla, tra le soddisfazioni ci sono state anche gli argenti della 4×100 sl maschile, di Nicolò Martinenghi nei 100 rana e poi altri due secondi posti martedì, per merito ancora di Thomas Ceccon nei 100 dorso e di Simona Quadarella nei 1500 sl femminili. Ci sarà quindi tantissimo da vivere in un ricco sabato, di conseguenza è doveroso adesso presentare nel maggiore dettaglio tutto ciò che ci attenderà nelle prossime ore in compagnia della diretta dei Mondiali di nuoto 2023 Fukuoka.

DIRETTA MONDIALI NUOTO 2023 FUKUOKA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE L’EVENTO

La diretta tv dei Mondiali di nuoto 2023 a Fukuoka sarà garantita naturalmente anche oggi in chiaro sulla Rai tra Rai Due e Rai Sport + HD (il canale numero 58) nelle varie sessioni giornaliere, che saranno coperte anche dalla diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DEI MONDIALI NUOTO 2023

DIRETTA MONDIALI NUOTO 2023 FUKUOKA: IL PROGRAMMA DI GARE E FINALI OGGI

La sedicesima e penultima giornata in diretta dei Mondiali di nuoto 2023 a Fukuoka sarà dunque nobilitata da sei finali con titoli da assegnare nel settimo giorno del nuoto in corsia. Abbiamo ormai preso confidenza con gli orari che ci tengono compagnia dal Giappone: molto scomoda sarà la sessione delle batterie, in programma oggi dalle ore 3.30 della notte italiana, ma è poco male perché invece la sessione serale di Fukuoka con semifinali e finali avrà invece inizio alle nostre ore 13.00, con il primo titolo in palio che sarà quello dei 50 farfalla femminili seguiti dai 50 sl maschili, la gara in assoluto più veloce del nuoto e nella quale cercherà gloria un ottimo Leonardo Deplano.

Successivamente, le altre quattro gare che assegneranno oggi i loro titoli saranno i 100 farfalla maschili, poi avremo anche i 200 dorso femminili purtroppo senza Margherita Panziera, eliminata in semifinale, poi gli 800 sl femminili in cui ovviamente la nostra speranza si chiamerà Simona Quadarella ed infine l’ultimo titolo da assegnare sarà quello della staffetta 4×100 sl mista (con due uomini e due donne). Una citazione naturalmente va spesa anche per la pallanuoto maschile, con Spagna Australia che sarà la finale terzo posto per conquistare la medaglia di bronzo, ma soprattutto alle ore 11.00 italiane la finale per l’oro sarà Grecia Ungheria.

