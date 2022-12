Diretta Mondiali nuoto vasca corta 2022/ Streaming video Rai, programma Day 4

Quarto giorno di gare oggi, venerdì 16 dicembre, in compagnia della diretta dei Mondiali di nuoto in vasca corta 2022 da Melbourne, in Australia. L’appuntamento sarà ancora una volta imperdibile perché nei giorni scorsi l’Italia ha già confermato di essere ormai una super potenza del nuoto, status che negli ultimi anni è diventato sempre più evidente e si è sublimato con la leggendaria estate 2022, tra i Mondiali in vasca lunga a Budapest e gli Europei di Roma. Martedì c’è stata un’apertura meravigliosa con gli ori di Gregorio Paltrinieri nei 1500 sl e della staffetta 4×100 sl maschile con record del mondo, in seguito si sono aggiunte numerose altre soddisfazioni.

Mercoledì abbiamo avuto due argenti di notevole spessore, firmati dalla staffetta 4×50 mista misti e da Lorenzo Mora nei 100 dorso, ieri invece ecco il bronzo di Alessandro Miressi nei 100 sl, l’argento di Nicolò Martinenghi nei 100 rana e un altro argento con la staffetta 4×50 sl maschile, il bottino è di due ori, quattro argenti e un bronzo e ci colloca al terzo posto nel medagliere alle spalle solamente degli Stati Uniti e dei padroni di casa dell’Australia, inoltre continuiamo ad essere l’unica nazione del Vecchio Continente ad avere già vinto ori. Oggi sarà di nuovo un giorno da seguire con la massima attenzione, di conseguenza è importante avere ben presente che cosa succederà nella diretta dei Mondiali di nuoto in vasca corta 2022 da Melbourne nel Day 4 della manifestazione iridata.

MONDIALI NUOTO VASCA CORTA 2022 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LE GARE

La diretta tv dei Mondiali di nuoto in vasca corta 2022 da Melbourne sarà garantita in chiaro per tutti da Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando) dalle ore 9.30 per quanto riguarda la sessione con semifinali e finali, dunque ricordiamo che sarà a disposizione anche la diretta streaming video dei Mondiali di nuoto in vasca corta 2022, garantita tramite sito o app di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEI MONDIALI DI NUOTO IN VASCA CORTA 2022 SU RAI PLAY

DIRETTA MONDIALI NUOTO VASCA CORTA 2022: IL PROGRAMMA DI OGGI

Per capire meglio cosa ci potremo attendere oggi nella diretta dei Mondiali di nuoto in vasca corta 2022, andiamo a descrivere il programma della quarta giornata di gare a Melbourne. Le dieci ore di fuso orario lasciano il segno, per cui le batterie saranno nel cuore della notte italiana, mentre la sessione serale (di Melbourne) con semifinali e finali comincerà quando in Italia saranno appena le ore 9.30. In copertina mettiamo i 100 misti maschili delle ore 11.04 italiane, perché Thomas Ceccon potrà ambire a un grande risultato dopo avere conquistato la qualificazione pur nuotando con il minimo sforzo nella semifinale: i concorrenti sono molti, ma si potrebbe sognare anche l’obiettivo più grande…

Saranno però addirittura nove le finali di giornata oggi nella diretta dei Mondiali di nuoto in vasca corta 2022. In ordine, si comincerà con la staffetta 4×50 sl mista (due uomini e due donne), con qualificazioni nella notte. Avremo anche i 200 rana sia al femminile sia al maschile, un’altra coppia formata dai 50 dorso sempre con le donne a gareggiare prima degli uomini, in seguito i 100 misti anche al femminile oltre alla gara di Ceccon, infine i 1500 sl femminili purtroppo privi di Simona Quadarella e la staffetta 4×200 sl maschile. Molte di queste gare avranno le batterie nella notte italiana, speriamo di vedere spesso gli Azzurri protagonisti…

