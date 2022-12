Diretta Mondiali nuoto vasca corta 2022/ Streaming video Rai, programma Day 5

Quinto giorno di gare oggi, sabato 17 dicembre: la diretta dei Mondiali di nuoto in vasca corta 2022 da Melbourne, in Australia, promette di riservarci nuovamente grandi emozioni. L’appuntamento sarà ancora una volta imperdibile perché nei giorni scorsi l’Italia ha già macinato medaglie, per la precisione fino a questo momento tre ori, quattro argenti e due bronzi, per il terzo posto nel medagliere alle spalle solamente di Stati Uniti e Australia, con lo status di grande potenza del nuoto che nella leggendaria estate 2022, tra i Mondiali in vasca lunga a Budapest e gli Europei di Roma, è diventato indiscutibile.

Diretta/ Mondiali nuoto vasca corta 2022: Ceccon oro nei 100 misti, staffetta bronzo!

Martedì c’è stata un’apertura meravigliosa con gli ori di Gregorio Paltrinieri nei 1500 sl e della staffetta 4×100 sl maschile con record del mondo, in seguito si sono aggiunte numerose altre soddisfazioni. Mercoledì due argenti firmati dalla staffetta 4×50 mista misti e da Lorenzo Mora nei 100 dorso, giovedì il bronzo di Alessandro Miressi nei 100 sl, l’argento di Nicolò Martinenghi nei 100 rana e un altro argento con la staffetta 4×50 sl maschile, infine ieri il ritorno all’oro grazie al successo di Thomas Ceccon nei 100 misti, più il terzo posto nella staffetta 4×200 sl maschile. Oggi sarà di nuovo un giorno da seguire con la massima attenzione, con Gregorio Paltrinieri e non solo, di conseguenza è importante avere ben presente che cosa succederà nella diretta dei Mondiali di nuoto in vasca corta 2022 da Melbourne nel Day 5 della manifestazione iridata.

Rossella Fiamingo "Diletta Leotta mi ha insegnato l'amicizia"/ "Elodie mi porta bene"

MONDIALI NUOTO VASCA CORTA 2022 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LE GARE

La diretta tv dei Mondiali di nuoto in vasca corta 2022 da Melbourne sarà garantita in chiaro per tutti da Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando) dalle ore 9.30 per quanto riguarda la sessione con semifinali e finali, dunque ricordiamo che sarà a disposizione anche la diretta streaming video dei Mondiali di nuoto in vasca corta 2022, garantita tramite sito o app di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEI MONDIALI DI NUOTO IN VASCA CORTA 2022 SU RAI PLAY

DIRETTA MONDIALI NUOTO VASCA CORTA 2022: IL PROGRAMMA DI OGGI

Per capire meglio cosa ci potremo attendere oggi nella diretta dei Mondiali di nuoto in vasca corta 2022, andiamo a descrivere il programma della quinta e penultima giornata di gare a Melbourne. Come abbiamo ormai imparato molto bene, le dieci ore di fuso orario lasciano il segno, per cui le batterie saranno nel cuore della notte italiana, mentre la sessione serale (di Melbourne) con semifinali e finali comincerà quando in Italia saranno appena le ore 9.30. In copertina mettiamo gli 800 sl maschili delle ore 9.50 italiane, perché Gregorio Paltrinieri punterà alla doppietta d’oro dopo i 1500 vinti martedì, sarebbe l’ennesima impresa alla quale però ormai il campione carpigiano ci ha abituati…

GREGORIO PALTRINIERI 8° 10 KM FONDO/ Europei nuoto: è oro per Domenico Acerenza!

Saranno però in totale sette le finali di giornata oggi nella diretta dei Mondiali di nuoto in vasca corta 2022. In ordine, si comincerà con le due staffette 4×50 miste, sia al maschile sia al femminile, con qualificazioni nella notte, discorso che vale anche per le due finali dei 400 misti, anche in questo caso sia femminili sia maschili, dunque speriamo che dalla notte arrivino azzurri in finale per rendere ancora più interessante il sabato. Infine ci saranno anche le due finali dei 50 sl donne e uomini, ma in queste due gare già sappiamo che invece on ci saranno italiani in gara.

© RIPRODUZIONE RISERVATA