Diretta Mondiali pattinaggio 2023/ Streaming video Rai, oggi 25 marzo

Anche oggi, sabato 25 marzo, ci terrà compagnia la diretta dei Mondiali pattinaggio 2023: sarà anzi l’ultima giornata di competizioni per la rassegna iridata del pattinaggio artistico che si disputa quest’anno a Saitama, in Giappone. Gli orari quindi non saranno dei più agevoli, oggi soprattutto per quanto riguarda la Free dance che completerà la gara di danza sul ghiaccio, che è in calendario dalle ore 4.30 alle ore 7.52, naturalmente considerando il fuso orario italiano, mentre il free program della gara individuale maschile è atteso dalle ore 8.20 fino alle 13.20, decisamente più accessibile anche per gli appassionati italiani.

La danza sul ghiaccio assegnerà il proprio titolo iridato quindi nel primissimo mattino italiano al termine della free dance, sappiamo che l’Italia schiera ben due coppie, cioè Guignard-Fabbri e Manni-Roethlisberger, che abbiamo visto in azione già ieri, naturalmente nella Rhythm dance che costituisce la prima parte di questa competizione. I riflettori in ottica azzurra sono puntati soprattutto sulla coppia formata da Charlène Guignard e Marco Fabbri, che nelle scorse settimane si sono laureati campioni d’Europa e possono sognare anche a livello mondiale grazie al fantastico secondo posto parziale dopo la rhythm dance con 88.21 punti, alle spalle solamente degli statunitensi Madison Chock-Evan Bates, primi con 91.94 punti. Considerata l’assenza della Russia, che nel pattinaggio artistico è una super potenza, andiamo allora a scoprire ulteriori informazioni utili per seguire la diretta dei Mondiali pattinaggio 2023 anche oggi.

DIRETTA MONDIALI PATTINAGGIO 2023 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE L’EVENTO

La diretta tv dei Mondiali di pattinaggio 2023 è prevista sia in chiaro per tutti su Rai Due per la danza dalle ore 6.20 italiane e poi dalle ore 10.15 per la gara maschile su Rai Sport + HD, canale numero 58 del telecomando, sia sui canali di Eurosport per gli abbonati. Ecco allora che pure la copertura in diretta streaming video dei Mondiali di pattinaggio 2023 raddoppierà, essendo garantita sia da Rai Play tramite sito e app per tutti, sia tramite i servizi di Eurosport e Discovery Plus, naturalmente in questo caso tramite abbonamento.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DEI MONDIALI PATTINAGGIO 2023

DIRETTA MONDIALI PATTINAGGIO 2023: RISULTATI E CONTESTO

Parlando ancora della diretta dei Mondiali di pattinaggio artistico 2023, dobbiamo evidenziare che l’appuntamento di spicco oggi sarà naturalmente quello con il programma libero della gara individuale maschile, che di fatto chiuderà la rassegna iridata di Saitama incoronando il pattinatore più forte del mondo. Per l’Italia, dal momento che non sono più i tempi di Carolina Kostner, possiamo dire che è questa la gara individuale di punta, nella quale infatti abbiamo due rappresentanti di buonissimo livello quali Daniel Grassl e Matteo Rizzo. Dopo il corto, Grassl è ottavo con 86.50 punti, francamente la lotta per le medaglie pare impossibile ma l’Azzurro è il secondo miglior europeo e quindi si cerca un piazzamento comunque di notevole prestigio. Più attardato è l’altro pattinatore italiano, Rizzo infatti partirà dal tredicesimo posto con 79.28 punti.

Il grande favorito per l’oro è il giapponese Shoma Uno, che con 104.63 punti nel corto è già in fuga su tutti i rivali. Tra gli inseguitori spicca l’astro nascente statunitense Ilia Malinin, che è secondo con 100.38 punti davanti a Junhwan Cha, attualmente terzo per la Corea del Sud con il punteggio di 99.64, poi c’è al quarto posto il canadese Keegan Messing con 98.75 punti, dunque a sua volta vicinissimo al podio iridato della gara individuale maschile. Una cosa naturalmente è già certa, sarà un sabato all’insegna delle grandi emozioni che l’ultima giornata di gare a livello agonistico per la diretta dei Mondiali di pattinaggio artistico 2023 ci potrà regalare…

