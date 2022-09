DIRETTA/ Monopoli Avellino, streaming video tv: Lupi per il riscatto (Serie C)

DIRETTA MONOPOLI AVELLINO: EQUILIBRATA!

Monopoli Avellino, in diretta mercoledì 14 settembre 2022 alle ore 21.00 presso lo Stadio Comunale “Vito Simone Veneziani” di Monopoli, sarà una sfida valida per la terza giornata del girone C di Serie C. Di fronte due squadre molto ambiziose, che coltivano il sogno di andare in Serie B e con rose molto interessanti a livello tecnico.

Diretta/ Avellino Gelbison (risultato finale 0-0): reti bianche al Partenio

Il Monopoli ha raccolto 3 punti nelle prime due uscite, frutto di una vittoria e di un pareggio. Dopo la vittoria all’esordio per 4-1 ai danni del Taranto, i biancoverdi sono stati sconfitti 2-0 dal Crotone allo Scida. Avvio di campionato piuttosto negativo per l’Avellino, fermo a quota 1 punto: sconfitti all’esordio dal Pescara per 1-0, i Lupi sono stati bloccati sullo 0-0 dal Gelbison nell’ultima partita.

Diretta/ Crotone Monopoli (risultato finale 2-0): super Golemic la decide

MONOPOLI AVELLINO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta di Monopoli Avellino, valida per la seconda giornata del campionato di Serie C, non verrà trasmessa in televisione. Gli appassionati di calcio che fanno il tifo per una delle due squadre, dunque, potranno usufruire della visione di Monopoli Avellino esclusivamente in streaming video nel caso in cui abbiano sottoscritto un abbonamento con Eleven Sports, la piattaforma che ha acquisito i diritti dell’intero campionato e della sua fase extra-time. La sfida sarà disponibile tramite il sito ufficiale dell’emittente oppure attraverso le applicazioni per smartphone, tablet o smart tv.

Diretta/ Monopoli Taranto (risultato finale 4-1) streaming: doppietta per Starita

PROBABILI FORMAZIONI MONOPOLI AVELLINO

Restano dei ballottaggi da verificare, ma è tempo di andare ad analizzare le probabili formazioni della diretta Monopoli Avellino. Andiamo a scoprire il probabile undici della squadra di casa, in campo con il 4-2-3-1: Avogadri, Viteritti, Bizzotto, Fornasier, Falbo, Piccinni, Vassallo, Manzari, Montini, Starita, Simeri. L’Avellino invece opta per il consueto 3-4-3: Marcone, Moretti, Aya, Zanandrea, Rizzo, Casarini, Franco, Tito, Di Gaudio, Murano, Kanoute.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

La diretta Monopoli Avellino sarà molto equilibrata secondo gli esperti di scommesse. Le quote parlano chiaro: non c’è un favorito netto per la sfida che prenderà il via tra pochi minuti. Prendiamo come riferimento i numeri di Eurobet: la vittoria del Monopoli è data a 2,65, il pareggio è dato a 2,90, mentre la vittoria dell’Avellino è data a 2,70. Si prospetta una gara chiusa, molto tattica: l’Under 2,5 è quotato 1,48, mentre l’Over 2,5 è quotato 2,45. Discorso leggermente diverso per Gol e No Gol, rispettivamente a 2,00 e 1,72.

© RIPRODUZIONE RISERVATA