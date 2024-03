Diretta/ Monopoli Brindisi, streaming video tv: sfida di bassa classifica (Serie C, 6 marzo 2024)

DIRETTA MONOPOLI BRINDISI, SQUADRE CON L’ACQUA ALLA GOLA

La diretta Monopoli Brindisi, in programma mercoledì 6 marzo alle ore 18:30 racconta della 30esima giornata di Serie C Girone C. I biancoverdi sono in un periodo complicato con la vittoria che manca dal 21 gennaio, giorno dell’1-0 al Potenza. Da quella gara sono arrivate quattro sconfitte e tre pareggi, tra cui due per 0-0.

Per il Brindisi la situazione è ancora peggiore dato che l’ultimo successo è del 2023, più precisamente 10 dicembre. Otto partite e quattro pareggi che raccontano tanto di una stagione veramente negativa, come dimostra l’attuale ultima posizione a 17 punti. Il Monopoli è invece terzultimo a quota 25, comunque sempre a rischio.

MONOPOLI BRINDISI, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Monopoli Brindisi sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Monopoli Brindisi sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine della stagione.

MONOPOLI BRINDISI, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Monopoli Brindisi vedono i padroni di casa schierarsi col 3-4-2-1. In porta Gelmi, difesa a tre composta da Berman, Bizzotto e Ferrini. A centrocampo ci saranno Viteritti, De Risio, Ardizzone e La Vardera mentre sulla trequarti Borello e Arioli. Unica punta Tommasini.

Risponde col 3-4-3 invece il Brindisi che schiera Saio tra i pali. Terzetto arretrato formato da Merletti, Bellucci e Gorzalewski. Vona e Valenti agiranno larghi con Petrucci e Bagatti nella zona nevralgica del campo. Guida, Trotta e Opoola saranno i tre attaccanti.

MONOPOLI BRINDISI, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Monopoli Brindisi favorita la squadra di casa a 1.63. Secondo sisal, la X è 3.50 mentre il 2 fisso a 4.80.

L’Over 2.5 è offerto a 2.15 mentre l’Under a 1.60. Infine chiudiamo il capitolo scommesse con Gol e No Gol rispettivamente a 2.05 e 1.65.

