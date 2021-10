Diretta Monopoli Campobasso/ Streaming video tv: sfida intrigante e incerta (Serie C)

DIRETTA MONOPOLI CAMPOBASSO: I GABBIANI VOGLIONO VOLARE

Monopoli Campobasso, partita diretta dal signor Marco Ricci, si gioca alle ore 17:30 di domenica 10 ottobre: allo stadio Veneziani va in scena la sfida valida per l’ottava giornata nel girone C di Serie C 2021-2022. La sconfitta nel derby di Bari non ha cambiato l’avvio del Monopoli, che ha avuto qualche battuta d’arresto ma era partito fortissimo e, in virtù di questo, entra nel turno con la seconda posizione in classifica – condivisa con Turris e Virtus Francavilla – provando a fare il passo in più rispetto a un campionato scorso che era già stato positivo.

Il Campobasso per ora è ondivago: si trova a metà graduatoria nel complicato girone C, ma da neopromosso si può considerare soddisfatto e settimana scorsa è anche tornato a vincere, battendo la Paganese e cogliendo il suo secondo successo. Vedremo allora cosa succederà nella diretta di Monopoli Campobasso; aspettando che la partita si giochi proviamo a fare qualche rapida valutazione sui temi principali, cominciando come sempre dalle probabili formazioni del match.

DIRETTA MONOPOLI CAMPOBASSO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Monopoli Campobasso sarà disponibile sulla televisione satellitare, visto che la partita sarà una di quelle fornite dall’emittente: nello specifico il canale di riferimento è Sky Sport 252, dunque in pay per view o riservato agli abbonati al pacchetto Calcio. Naturalmente, sappiamo da tempo che la casa della Serie C resta Eleven Sports, il portale che fornisce tutte le gare di campionato e Coppa Italia per la terza divisione: per accedere alle immagini in diretta streaming video dovrete abbonarvi al servizio oppure acquistare di volta in volta il singolo evento.

PROBABILI FORMAZIONI MONOPOLI CAMPOBASSO

In Monopoli Campobasso Alberto Colombo dovrà rinunciare allo squalificato Arena: al centro della difesa ci sarà dunque uno tra Riggio e Ivan De Santis, a completare lo schieramento con Mercadante e Bizzotto a protezione del portiere Loria. Sulle corsie laterali dovrebbero agire Viteritti e Guiebre, favoriti su Tazzer e Flavio Romano; in mezzo capitan Piccinni a creare gioco con la collaborazione di Hamlili e Vassallo, mentre davanti cercano spazio Grandolfo e Nocciolini, che dovranno vincere la concorrenza di D’Agostino (Starita va verso la conferma).

Il Campobasso di Mirko Cudini giocherà con un 4-3-3 nel quale Emmausso potrebbe prendere il posto di Vitali (nel tridente) affiancando Rossetti e Davide Di Francesco, da valutare poi il centrocampo con Candellori, Bonta e Tenkorang che restano comunque favoriti sulla concorrenza. In difesa se la gioca Vanzan, eventuale terzino destro titolare al posto di Fabiani; Menna e Dalmazzi saranno i due centrali davanti al portiere Raccichini, Pace dovrebbe invece agire da terzino sinistro.

QUOTE E PRONOSTICO

Tra le altre, l’agenzia Snai ha fornito un pronostico su Monopoli Campobasso attraverso le sue quote, dunque andiamo a leggerle insieme. Il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una cifra corrispondente a 1,80 volte quanto messo sul piatto; il segno X che identifica l’eventualità del pareggio ha un valore che ammonta a 3,35 volte la giocata mentre il segno 2, sul quale puntare per il successo degli ospiti, porta in dote una vincita equivalente a 4,25 volte l’importo investito con questo bookmaker.

