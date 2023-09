DIRETTA POTENZA MONOPOLI/ Video streaming tv: sfida diventata classica (Serie C, 17 settembre 2023)

DIRETTA POTENZA MONOPOLI: I TESTA A TESTA

Andiamo alla scoperta dei precedenti di Potenza Monopoli, una partita che in epoca recente ci ha presentato parecchie sfide: le ultime dieci prendono in considerazione un arco temporale di nemmeno cinque anni, e notiamo in questo contesto quattro vittorie del Monopoli a fronte di altrettanti successi del Potenza. Uno scenario assolutamente in equilibrio, per di più anche in virtù di un successo ai rigori a testa in Coppa Italia Serie C: dunque incredibile davvero, come anche l’altro fatto curioso che riguarda le due vittorie esterne per 2-1 che si erano verificate nello scorso campionato, ad approfondire ancor più un testa a testa che in questo momento non riesce a prendere una posizione definita (potrebbe succedere oggi, comunque).

DIRETTA/ Latina Potenza (risultato finale 2-1): la decide Fabrizi all'86' (Serie C 10 settembre 2023)

Se il Potenza non vince in casa dall’aprile 2021, quando si era imposto per 2-1, il Monopoli per l’appunto ha festeggiato all’Alfredo Viviani nell’ultima stagione: era l’inizio di aprile, terzultima giornata della stagione regolare, e al 91’ minuto Pasquale Giannotti aveva risolto una partita che in precedenza aveva fatto registrare i gol di Mattia Rolando e Salvatore Caturano. Come andranno a finire le cose oggi lo vedremo, ma aspettiamoci comunque un bel match tra queste due squadre. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Monopoli Monterosi Tuscia (risultato finale 2-2): sbadigli alla fine (Serie C, 10 settembre 2023)

POTENZA MONOPOLI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Potenza Monopoli sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Potenza Monopoli in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

POTENZA MONOPOLI: PARTITA INTRIGANTE!

Potenza Monopoli, in diretta domenica 17 settembre 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Alfredo Viviani di Potenza, sarà una sfida valida per la terza giornata del campionato di Serie C. Gabbiani alla verifica dopo aver iniziato il campionato con un pareggio in casa contro il Monterosi Tuscia: la sfida a Potenza potrà essere già un buon banco di prova per avere più chiare le prospettive del Monopoli in questo nuovo campionato.

DIRETTA/ Potenza Brindisi (risultato finale 2-1): la decide Gagliano! (Serie C, 3 settembre 2023)

Dall’altra parte il Potenza ha iniziato battendo 2-1 in casa il Brindisi ma ha poi perso con identico punteggio sul campo del Latina. Lucani che cercheranno col passare delle giornate di trovare la giusta continuità, magari per puntare ai play off come già avvenuto nella passata stagione. L’8 aprile scorso, nell’ultimo match disputato in Basilicata tra le due compagini, si è fatta registrare la vittoria corsara del Monopoli per 1-2 in casa del Potenza.

PROBABILI FORMAZIONI POTENZA MONOPOLI

Le probabili formazioni della diretta Potenza Monopoli, match che andrà in scena allo stadio Alfredo Viviani di Potenza. Per il Potenza, Alberto Colombo schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Alastra; Gyamfi, Sbraga, Verrengia; Hadziosmanovic, Saporiti, Sandri, Prezioso, Porcino; Caturano, Gagliano. Risponderà il Monopoli allenato da Fabrizio Romondini con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Rigon; Piroli, Tartaglia, Sini, Crescenzi; Di Paolantonio, Altobelli; Silipo, Parlati, Palazzino; Costantino.

POTENZA MONOPOLI LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Potenza Monopoli, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Potenza con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.35, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo del Monopoli, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.90.











© RIPRODUZIONE RISERVATA