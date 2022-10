DIRETTA MONOPOLI CATANZARO/ Video streaming tv: 13 precedenti, regna l’equilibrio

DIRETTA MONOPOLI CATANZARO: I TESTA A TESTA

Quali sono i precedenti della diretta di Monopoli Catanzaro? Allo Stadio Comunale Vito Simone Veneziani la gara prima di oggi si è già giocata tredici volte col bilancio che è in grande equilibrio. Si parla di quattro vittorie a testa e cinque pareggi. I giallorossi hanno vinto l’ultimo precedente disputato lo scorso 17 maggio, una partita terminata col risultato finale di 1-2. I padroni di casa erano andati avanti al minuto 33 grazie a un gol di Viteritti. Il pareggio lo siglava Iemmello al 72esimo con risultato ribaltato grazie a un altro gol dello stesso attaccante cinque minuti dopo.

Gli ospiti terminavano in inferiorità numerica per il rosso preso da Scognamillo al minuto 94. Il Monopoli ha vinto il precedente subito anteriore e cioè un 2-1 del marzo sempre del 2022. La partita in questione fu piena di emozioni soprattutto nel primo quarto d’ora. Borelli la sbloccava dopo sessanta secondi con pareggio di Biasci al sesto. Al sedicesimo la squadra di casa riusciva a raddoppiare grazie a un calcio di rigore siglato da Mercadante.

MONOPOLI CATANZARO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Monopoli Catanzaro sarà naturalmente una diretta streaming video che, come per tutte le partite del campionato di Serie C, sarà garantita sulla piattaforma di Eleven Sports, su abbonamento oppure acquistando in pay-per-view il singolo evento.

MONOPOLI CATANZARO: PARTITA PIÙ ATTESA!

Monopoli Catanzaro, diretta dall’arbitro Mattia Pascarella della sezione Aia di Nocera Inferiore, si giocherà per la nona giornata del girone C di Serie C in turno infrasettimanale presso lo Stadio Vito Simone Veneziani della città pugliese alle ore 21.00 di questa sera, martedì 18 ottobre 2022. La capolista viaggia in terra di Puglia, la diretta di Monopoli Catanzaro sarà naturalmente una delle partite più attese del martedì perché i calabresi sono solitari al comando con 22 punti, ma potrebbe essere non facile la trasferta sul campo del Monopoli, che con 13 punti è in piena zona playoff.

Nella scorsa giornata, il Catanzaro ha dovuto sudare per battere 3-2 la Viterbese e prendersi così il primo posto solitario approfittando dello scivolone del Crotone, mentre il Monopoli ha pareggiato per 0-0 sul campo della Turris un match molto più favorevole alle difese. I pugliesi cercano un risultato di prestigio per decollare, i calabresi vogliono continuare a volare: che cosa succederà nella diretta di Monopoli Catanzaro?

PROBABILI FORMAZIONI MONOPOLI CATANZARO

Diamo adesso uno sguardo alle probabili formazioni verso la diretta di Monopoli Catanzaro. I padroni di casa di mister Laterza potrebbero scendere in campo con un modulo 4-2-3-1 e questi possibili titolari: Nocchi protetto da Viteritti, Bizzotto, De Santis e Pinto; linea a due nel cuore del centrocampo con Picciniì e De Risio; sulla trequarti invece Rolando, Fella e Bussaglia alle spalle del centravanti Montini.

Per quanto riguarda invece la capolista di mister Vivarini, il Catanzaro potrebbe proporre un modulo 3-5-2 con Fulignati in porta e davanti a lui i tre difensori Martinelli, Brighenti e Scognamillo; folta linea a cinque a centrocampo con Vandeputte, Sounas, Ghion, Verna e Tentardini da destra a sinistra; tandem d’attacco infine composto da Biasci e Iemmello.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico per la diretta Monopoli Catanzaro secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. Gli ospiti calabresi partono favoriti e il segno 2 è quotato a 2,20 volte la posta in palio, mentre poi si sale a quota 3,10 in caso di pareggio (segno X) oppure a 3,20 volte la posta in palio sul segno 1 qualora vincesse il Monopoli.

