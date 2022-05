Diretta Monopoli Catanzaro/ Streaming video tv: esordio calabrese (Serie C)

DIRETTA MONOPOLI CATANZARO: PARTITA EQUILIBRATA!

Monopoli Catanzaro, in diretta dallo stadio Vito Simone Veneziani della città pugliese, si gioca per l’andata del secondo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C con fischio d’inizio alle ore 20.30 di questa sera, martedì 17 maggio 2022, tra due squadre entrambe in arrivo dal girone C. Con la diretta di Monopoli Catanzaro finalmente entra nei playoff anche la squadra calabrese: le seconde di stagione regolare entrano in scena solamente adesso, sicuramente riposate ma forse avendo perso un po’ il ritmo partita. Il Catanzaro – rispetto alle altre due seconde – non è però mai stato davvero in lotta con il Bari per il primo posto e forse questo punto è anche un bene, perché non ci sono scorie mentali per la delusione.

Diretta/ Cesena Monopoli (risultato finale 0-3): doppietta di Mercadante!

Il Monopoli invece aveva chiuso al quinto posto la stagione regolare e di conseguenza è stato esentato dal primo turno dei playoff del girone, poi nel secondo ha vinto per 1-0 il derby pugliese contro la Virtus Francavilla. Ecco poi la bella impresa contro il favorito Cesena nel primo turno nazionale, andando a vincere per 0-3 al ritorno in Romagna dopo aver perso l’andata in casa, quindi guai a sottovalutare questo Monopoli, anche se il Catanzaro sulla carta potrebbe avere qualcosa in più. I primi responsi arriveranno stasera: cosa ci dirà Monopoli Catanzaro?

Diretta/ Monopoli Cesena (risultato finale 1-2) i bianconeri vincono al Veneziani

DIRETTA MONOPOLI CATANZARO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Monopoli Catanzaro sarà garantita in pay-per-view sul canale satellitare Sky Sport 253, che va ad aggiungersi alla diretta streaming video, che come sempre per le partite di Serie C (compresi naturalmente i playoff) sarà offerta dalla piattaforma ElevenSports tramite abbonamento oppure acquistando in pay-per-view l’evento singolo.

PROBABILI FORMAZIONI MONOPOLI CATANZARO

Presentando anche le probabili formazioni della diretta Monopoli Catanzaro, ecco che mister Alberto Colombo dovrebbe schierare i padroni di casa pugliesi con il classico modulo 3-5-2 che dovrebbe prevedere Loria in porta e davanti a lui la difesa a tre formata da Mercadante, Arena e Bizzotto. Ecco poi il folto centrocampo a cinque che dovrebbe vedere in azione Viteritti, Bussaglia, Piccinni, Vassallo e Guiebre, infine la coppia d’attacco del Monopoli, composta da Grandolfo e Borrelli. La replica del Catanzaro di Vincenzo Vivarini dovrebbe prevedere il modulo 3-5-2 speculare con Branduani in porta, Scognamillo, Martinelli e Fazio nella difesa a tre, il folto centrocampo con Bayeye, Cinelli, Sounas, Welbeck e Bjarkason da destra a sinistra ed infine i due attaccanti Iemmello e Biasci.

DIRETTA/ Monopoli Virtus Francavilla (risultato finale 1-0): decide gol di Mercadante

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico sulla diretta Monopoli Catanzaro in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Partono favoriti per la vittoria, anche se di poco, gli ospiti: il segno 2 infatti è quotato a 2,50, mentre poi si sale a quota 2,95 che curiosamente è il valore previsto sia in caso di pareggio (naturalmente segno X) sia sul segno 1 qualora fosse il Monopoli a vincere.











© RIPRODUZIONE RISERVATA