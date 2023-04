DIRETTA/ Monopoli Gelbison (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, si gioca!

DIRETTA MONOPOLI GELBISON (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Sta per iniziare la diretta Monopoli Gelbison e, in virtù delle statistiche, possiamo analizzare al meglio la sfida tra due squadre che lottano nella trentottesima e ultima giornata del campionato di Serie C, girone C. Sarà un match con pochissime cose da dire in termini di classifica. I pugliesi padroni di casa, infatti, a quota cinquantuno punti (quindici vittorie, sei pareggi, sedici sconfitte) sono matematicamente al settimo posto della graduatoria avendo sette punti da recuperare nei confronti del Foggia e cinque lunghezze di vantaggio sull’ottava piazza.

Dall’altra parte, invece, la Gelbison chiuderà la stagione regolare al terzultimo posto: i rossoblù di mister Galderisi, a quota trentasei punti (sette vittorie, quindici pareggi e altrettante sconfitte) devono recuperare tre lunghezze al Monterosi Tuscia ma sarebbero in netto svantaggio nella differenza reti. Allo stesso tempo la Gelbison gode di soli tre punti di vantaggio nei confronti della Fidelis Andria ma, anche in questo caso, la differenza reti non cambierebbe gli equilibri della graduatoria vista la parità negli scontri diretti. (Giulio Halasz)

MONOPOLI GELBISON STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Monopoli Gelbison non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Monopoli Gelbison sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

MONOPOLI GELBISON: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Monopoli Gelbison, in diretta alle ore 17.30 di domenica 23 aprile 2023 allo stadio Vito Simone Veneziani di Monopoli, è una gara valida per la 38° giornata del girone C di Serie C. Una pura formalità per le due squadre: il loro destino è già scritto, playoff per i padroni di casa e playout per gli ospiti.

Il Monopoli occupa il settimo posto con 51 punti, frutto di quindici vittorie, sei pareggi e sedici sconfitte. I biancoverdi arrivano a questo appuntamento dalla sconfitta per 2-1 contro il Pescara. La Gelbison, invece, è diciottesima a quota 36 punti: sette vittorie, quindici pareggi e quindici sconfitte. Tre ko di fila per i rossoblu, l’ultimo per 0-2 contro il Crotone.

PROBABILI FORMAZIONI MONOPOLI GELBISON

Andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Monopoli Gelbison. Partiamo dai padroni di casa, i biancoverdi saranno schierati con il 4-2-3-1: Vettorel, Viteritti, Mule, Bizzotto, Radicchio, Vassallo, De Risio, Manzari, Rolando, Bussaglia, Fella. Passiamo adesso i campani, in campo con il consueto 3-5-2: D’Agostino, Gilli, Cargnelutti, Granata, Nunziante, Papa, Uliano, Correnti, Loreto, De Sena, Tumminello.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Monopoli favoritissimo sulla Gelbison secondo i bookmakers. Andiamo a scoprire le quote del match grazie a Eurobet: la vittoria del Monopoli è a 1,67, il pareggio è quotato 3,40, mentre il successo della Gelbison paga 5,00 volte la posta. Passiamo adesso alle quote sul numero di reti: Under 2,5 a 1,62 e Over 2,5 a 2,15. Meno distanza tra Gol e No Gol, rispettivamente a 2,05 e 1,70.

