DIRETTA/ Monopoli Latina (risultato finale 3-1): tripletta di Manzari!

DIRETTA MONOPOLI LATINA (RISULTATO 3-1): TRIPLICE FISCHIO

Allo Stadio Vito Simone Veneziani il Monopoli batte il Latina per 3 a 1. Nel primo tempo i padroni di casa cominciano alla grande la partita riuscendo a passare in vantaggio subito al 5′ grazie alla rete messa a segno da Manzari trasformando il calcio di rigore fischiato per fallo commesso da Calabrese nei suoi confronti. Gli ospiti trovano il gol del pareggio al 45’+5′ con il rigore realizzato da Ganz. Nel secondo tempo i nerazzurri falliscono un’altra chance dal dischetto calciando alto con Rosseti al 49′ sul fallo di Radicchio ma i biancoverdi tornano avanti al 60′ con il gol di Manzari, autore quindi di una doppietta. Nell’ultima parte dell’incontro il solito Manzari chiude i conti in maniera definitiva con il tris che gli vale la tripletta personale al 76′. I tre punti guadagnati quest’oggi consentono al Monopoli di portarsi a quota 48 nella classifica del girone C della Serie C mentre il Latina resta fermo a 43 punti. (cronaca Alessandro Rinoldi)

MONOPOLI LATINA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Monopoli Latina non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno (ma aggiornamenti e gol in tempo reale saranno visibili sul canale Diretta Gol) e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Monopoli Latina sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

E’ INIZIATA LA RIPRESA

Arrivati al sessantesimo minuto, ovvero all’ora di gioco, il punteggio tra Monopoli e Latina è cambiato nuovamente ed è adesso di 2 a 1. In queste prime battute del secondo tempo, iniziato senza sostituzioni da parte di entrambi gli allenatori delle due squadre in campo questo pomeriggio al Veneziani, i nerazzurri falliscono un altro calcio di rigore concesso per fallo di Radicchio calciando alto con Rosseti al 49′ ed i biancoverdi tornano avanti al 60′ tramite il gol siglato da Manzari che gli vale la doppietta personale. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

FINE PRIMO TEMPO

Al termine della prima frazione di gioco le formazioni di Monopoli e Latina sono da poco rientrate negli spogliatoi per l’intervallo sull’1 a 1. I minuti scorrono sul cronometro e gli ospiti allenati da mister Di Donato trovano il gol del pareggio al 45’+5′ tramite il calcio di rigore trasformato da Ganz. Fino a questo momento il direttore di gara Roberto Lovison, proveniente dalla sezione di Padova, ha ammonito rispettivamente Mulè al 29′, Manzari al 44′ e Bizzotto al 45’+4′ da una parte, Di Livio al 34′ dall’altra. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

FASE INIZIALE DEL MATCH

In Puglia la partita tra Monopoli e Latina è cominciata da una decina di minuti nel primo tempo ed il punteggio è già di 1 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro i padroni di casa guidati dal tecnico Ferrari partono forte e riescono infatti a passare in vantaggio subito al 5′ grazie alla rete messa a segno da Manzari, bravo a trasformare per la seconda volta il calcio di rigore concesso per fallo di Calabrese nei suoi confronti.

Ecco le formazioni ufficiali: MONOPOLI (3-5-2) – Vettorel, Mulé, Rolando, Bizzotto, Viteritti,De Risio, Vassallo, Bussaglia, Radicchio, Fella, Manzari. A disposizione: Pisseri, Pinto, Falbo, Dibenedetto, Fornasier, Piccinni, Simone, Drudi, De Santis, Hamlili, De Vietro, Piarulli. All.: Giacomo Ferrari. LATINA (3-5-2) – Tonti; Cortinovis, Esposito, Calabrese; Furlan, Riccardi, Amadio, Di Livio, Carissoni; Ganz, Rossetti. A disposizione: Cardinali, Gianni, Pellegrino, Sannipoli, Belloni, De Santis Barberini, Bezziccheri, Celli, Nori, Fabrizi, Gallo. All.: Daniele Di Donato. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

SI GIOCA

La diretta Monopoli Latina sta per iniziare, andiamo a vedere le statistiche delle due squadre per prepararci al meglio a questa sfida in terra pugliese. I biancoverdi hanno ottenuto 27 punti in casa contro i 18 totalizzati in trasferta con otto reti in più segnate tra le mura amiche rispetto a quelle realizzate lontano da casa.

Anche i neroazzurri hanno da sempre preferito in questa stagione giocare in casa come testimoniano i 24 punti collezionati in casa rispetto ai 19 conquistati in trasferta. Eppure la maggior parte dei gol segnati dal Latina sono stati in trasferta con 20 reti su 33 totali. Meglio però la difesa in casa che conta sei gol subiti in meno. (Aggiornamento di Christian Attanasio)

MONOPOLI LATINA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Monopoli Latina, in diretta domenica 2 aprile 2023 alle ore 14.30 presso lo stadio Vito Simone Veneziani di Monopoli, sarà una sfida valida per la 35^ giornata del campionato di Serie C. È crisi nera per i Gabbiani che, perdendo in casa della Virtus Francavilla nell’ultimo impegno disputato, sono incappati nella loro quarta sconfitta consecutiva, scendendo all’ottavo posto in classifica nel girone B e vedendo ora in bilico la possibilità di partecipare ai play off.

Il Latina resta decimo dopo il 2-2 interno con il Crotone che ha permesso ai pontini di mettere in fila il quinto risultato utile consecutivo, seppur in una striscia composta da 4 pareggi e una sola vittoria. Curiosamente gli ultimi 3 match tra Monopoli e Latina sono terminati tutti con pareggi a reti bianche, compreso il match d’andata al “Francioni” e l’ultima sfida in Puglia datata 12 dicembre 2021.

PROBABILI FORMAZIONI MONOPOLI LATINA

Le probabili formazioni della diretta Monopoli Latina, match che andrà in scena all0 stadio Vito Simone Veneziani di Monopoli. Per il Monopoli, Giuseppe Pancaro schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Pisseri; Viteritti, Bizzotto, Mulè, Pinto; De Risio, Hamlili; Rolando, Fella, Giannotti; Starita. Risponderà il Latina allenato da Daniele Di Donato con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Tonti; Cortinovis, Calabrese, And. Esposito; Carissoni, Di Livio, Amadio, Barberini, Sannipoli; Ganz, Fabrizi.

MONOPOLI LATINA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Monopoli Latina, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Monopoli con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.10, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.00, mentre l’eventuale successo del Latina, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.60.











