DIRETTA/ Monopoli Messina video streaming tv: i precedenti sono equilibrati (Serie C, 27 aprile 2024)

DIRETTA MONOPOLI MESSINA: TESTA A TESTA

La diretta Monopoli Messina vedrà alla luce il 20esimo testa a testa tra le due squadre. Nelle 19 gare precedenti, ci sono stati 7 pareggi, altrettante vittorie dei biancoverdi e 5 successi totali dei giallorossi. L’ultimo match giocato tra le due squadre ovvero quello d’andata è finito 1-1 in casa dei siciliani, replicando il pareggio con un gol a testa che c’era stato nel 2015.

Prima degli anni 2000, c’è da notificare la vittoria con lo scarto maggiore mai realizzata dal Messina contro il Monopoli: 14esima giornata, campionato di Serie C1 Girone B stagione 15/1986. Davanti al proprio pubblico i giallorossi vinsero con un tennistico 6-0. Da lì in poi non c’è mai stata una vittoria superiore ai due gol di scarto, come per esempio il 2-0 del Monopoli del 2022. (aggiornamento di Christian Attanasio)

MONOPOLI MESSINA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Monopoli Messina sarà visibile su Now, come capitato per tutta questa stagione dopo l’acquisizione dei diritti al posto di Sports Eleven.

Ricordiamo che per la diretta streaming, in caso di impossibilità di vedere la tv, è possibile sopperire al problema attraverso l’applicazione.

OSPITI GIA’ IN VACANZA

Gli ultimi 90 minuti di stagione regolare stanno per prendere il via e lo stesso vale per la diretta Monopoli Messina, in programma come tutte le altre sabato 27 aprile alle ore 18:30. I padroni di casa, in attesa naturalmente di capire se ci saranno i nove punti tra Monterosi e Catania per la questione playout, avranno comunque l’obiettivo in mente di vincere ripetendo quanto ciò di buono avevano fatto contro Benevento, Sorrento e Giugliano.

Per il Messina sarà una sorta di amichevole, da onorare essendo campionato e dunque pur sempre una gara ufficiale, ma che non cambierà minimamente l’ottica della stagione: come una vittoria non permetterà di andare ai playoff, una sconfitta non comprometterà la presenza in Serie C il prossimo anno. Al tempo stesso, chiudere con i tre punti o perlomeno da imbattuti come accaduto contro il Potenza la scorsa settimana (2-2) sarebbe gradito dai tifosi.

MONOPOLI MESSINA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Eccoci ora al consueto appuntamento con le probabili formazioni di Monopoli Messina. Per i biancoverdi ci sarà spazio al 3-4-2-1 di mister Taurino composto da Dalmasso in porta e il trio Ferrini-Fornasier-Bizzotto in difesa. Agiranno da esterni Viteritti e Barlocco con De Risio e Iaccarino centrali. Borrello e Tommasini saranno i rifornitori di Sosa.

Sempre difesa a tre, ma con ben tre trequartisti. Così si schiererà invece il Messina, con Fumagalli in porta e Lia, Manetta, Polito e Dumbravanu in difesa. In mediana sarà compito di Frisenna e Franco gestire il traffico mentre Ragusa, Emmausso e Zunno saranno le frecce dell’arco di Modica con Plescia unica punta.

LE QUOTE MONOPOLI MESSINA PER SCOMMETTERE

Se volete azzardare scommettendo sull’incontro, ecco le quote per le scommesse della diretta Monopoli Messina. A fare la differenza sono il fattore casa e le motivazioni, per questo l’1 del Monopoli è dato a 1.40 mentre il 2 fisso a 6.50.

Il pareggio è dato a quasi quattro volte la posta in palio (3.95). Altissime le quote del Goal, a 2.45, e dell'Over 2.5 a 2.20.











