Diretta/ Monopoli Picerno, streaming video tv: punti pesanti (Serie C)

DIRETTA MONOPOLI PICERNO: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Monopoli Picerno, in diretta giovedì 2 febbraio 2023 alle ore 14.30 presso lo Stadio Comunale “Vito Simone Veneziani” di Monopoli, sarà una sfida valida per la 25^ giornata del campionato di Serie C. Di fronte due squadre che attraversano un ottimo momento di forma, vogliose di continuare su questo cammino.

Diretta/ Cerignola Monopoli (risultato finale 1-3): Gabbiani in zona play off

Il Monopoli è ottavo in classifica con 33 punti, frutto di nove vittorie, sei pareggi e nove sconfitte. I biancoverdi sono reduci da due vittorie di fila, l’ultima per 1-3 contro l’Audace Cerignola. Il Picerno invece è quinto a quota 35 punti, raccolti grazie a nove vittorie, otto pareggi e sette sconfitte. Nell’ultimo turno è arrivata la vittoria per 3-1 sulla Fidelis Andria.

DIRETTA/ Picerno Fidelis Andria (risultato finale 3-1): Setola chiude il match

MONOPOLI PICERNO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Monopoli Picerno non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Monopoli Picerno sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

Diretta/ Monopoli Juve Stabia (risultato finale 1-0): Gabbiani, 3 punti pesanti

PROBABILI FORMAZIONI MONOPOLI PICERNO

Andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Monopoli Picerno al via tra pochi minuti. Partiamo dai padroni di casa, in campo con il 4-2-3-1: Vettorel, de Santis, Bizzotto, Mule, Viteritti, Vassallo, Hamlili, Giannotti, Manzari, Piccinni, Starita. Stesso modulo di gioco per gli ospiti: Albertazzi, Novella, Ferrani, Garcia, Guerra, De Ciancio, De Cristofaro, Ceccarelli, Kouda, Diop, Golfo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo adesso a conoscere le quote per le scommesse della diretta Monopoli Picerno al via tra pochi minuti. Partiamo dall’1-X-2 grazie a Eurobet: la vittoria del Monopoli è a 2,10, il pareggio è a 2,95, mentre il successo del Picerno paga 3,35 volte la posta. Gara molto chiusa e particolarmente tattica secondo gli analisti: Under 2,5 a 1,45 e Over 2,5 a 2,50. Infine Gol e No Gol, rispettivamente a 2,10 e 1,65.

© RIPRODUZIONE RISERVATA