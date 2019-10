Diretta Monopoli Potenza/ Streaming video tv: scontro al vertice (Serie C)

Monopoli Potenza, diretta dall’arbitro Matteo Marcenaro, è la partita in programma oggi, domenica 27 ottobre 2019, per la 12^ giornata di Serie C, girone C: fischio d’inizio previsto per le ore 17.30. Ci attende quindi stasera una vera sfida al vertice tra Monopoli e Potenza, in un derby del Sud che può riaprire la corsa al primo posto e movimentare la classifica per quanto riguarda la situazione playoff. Dopo il pareggio senza reti contro la Cavese, i potentini hanno perso la testa della classifica in favore della Reggina, con i calabresi momentaneamente in testa al girone C dopo le quattro reti rifilate al Picerno seppur con un solo punto di vantaggio sui rivali lucani. Il Monopoli dovrà invece cercare di riscattare la pesante sconfitta in casa della Casertana, che ha visto i pugliesi soccombere anche in classifica perdendo diverse posizioni e terreno sulle rivali per la zona playoff. Pur riuscendo a mantenere invariata la distanza sull’Avellino, battuto dalla Ternana, il Monopoli si è visto sorpassare in classifica dai rivali regionali del Bari, che dopo il 2-0 sul Catanzaro hanno raggiunto la quarta posizione in classifica.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Monopoli Potenza non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: l’appuntamento classico con le partite di Serie C è sulla piattaforma Eleven Sports, che ancora una volta fornisce tutte le gare della stagione (Coppa Italia compresa) in diretta streaming video ai suoi abbonati, con l’alternativa dell’acquisto del singolo evento ad un prezzo precedentemente fissato. Per seguire le immagini dunque dovrete avere a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA MONOPOLI POTENZA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Per rimettere la squadra in carreggiata nel minor tempo possibile, Giuseppe Scienza, allenatore del Monopoli, punterà sul 3-5-2 con Menegatti a difesa della porta, protetto dalla linea difensiva composta da Mercadante, Ferrara e De Franco. Sugli esterni di centrocampo agiranno Donnarumma e Rota, con Carriero, Giorno e Piccinni in mezzo. Fella e Jefferson terminali offensivi. I potentini di mister Giuseppe Raffaele risponderanno invece con il 3-4-3 e si affideranno a Ioime in porta, Sales, Giosa ed Emerson in difesa, Coccia, Ricci, Dettori e Silvestri in mediana. Trio d’attacco con Isgro, Murano e Ferri Marini, poco incisivi nella sfida in Campania contro la Casertana e obbligati a riscattare una prestazione decisamente opaca in termini di occasioni da gol create.

QUOTE E PRONOSTICO

Per ciò che concerne il mondo degli scommettitori, il pronostico sembra tendere a favore della seconda forza del campionato. In questo derby del sud infatti, il successo del Potenza verrà pagato 2,15 volte la posta giocata, mentre la vittoria dei padroni di casa frutterà il 2,75. Lo scenario di pareggio verrà invece pagato 2.30 volte la posta.



© RIPRODUZIONE RISERVATA