Diretta Monopoli Vibonese/ Streaming video tv: incrocio per i playoff? (Serie C)

Monopoli-Vibonese, che sarà diretta dal signor Luca Angelucci, si gioca domenica 25 agosto alle ore 18.30 presso lo stadio Veneziani di Monopoli, e sarà una delle sfide del programma della prima giornata del campionato di Serie C 2019-2020, con riferimento al girone C. Pugliesi lanciati da una crescita costante che negli ultimi anni li ha riportati dai Dilettanti a vivere da protagonisti il campionato di terza serie. Buona anche la campagna in Coppa Italia dei Gabbiani, prima di fermarsi sul campo del quotato Frosinone, ma sulla carta il Monopoli sembra in grado di poter puntare ai play off in questo nuovo campionato. Esattamente come la Vibonese che l’anno scorso da matricola ha messo in crisi molte grandi, imponendosi come modello di società sana e ambiziosa. Nella scorsa stagione i play off sono sfumati a causa del crollo finale segnato da 5 sconfitte consecutive, ma i rossoblu di Vibo Valentia sulla carta quest’anno sembrano poter puntare alla post season.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Monopoli Vibonese, domenica 25 agosto alle ore 18.30, non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, sulle piattaforme sul digitale terrestre o sul satellite. Ci sarà la possibilità di vedere il match in esclusiva in diretta streaming video via internet con un abbonamento a elevensports.it, col sito che offrirà su internet tutti i match del campionato di Serie C, visibili collegandosi tramite pc o smart tv, oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI MONOPOLI-VIBONESE

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Monopoli Vibonese, domenica 25 agosto 2019 alle ore 18.30 presso lo stadio Veneziani, valevole per la prima giornata del campionato di Serie C nel girone C. 3-4-3 per il tecnico del Monopoli, Roselli, che dovrebbe schierare questo undici titolare: Menegatti; De Franco, Ferrara, Mercadante; Rota, Hadziosmanovic, Giorno, Donnarumma; Tuttisanti; Cuppone, Mendicino. Risponderà la Vibonese di Modica con un 4-3-3 e questa formazione: Mengoni; Del Col, Petermann, Redolfi, Tito; Malberti, Berardi, Prezzabile; Bubas, Rezzi, Tumbarello.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia di scommesse Snai ha stabilito il suo pronostico per Monopoli Vibonese: i pugliesi partono in vantaggio con un valore di 1,95 volte la puntata sul segno 1, mentre saliamo ad una quota di 3,15 la somma messa sul piatto per il segno X (che come sempre regola il pareggio) e la quota incrementa fino a 3,85 volte quello che avrete deciso di investire sul segno 2, sul quale dovrete scommettere se pensate che i calabresi possano vincere in trasferta.



