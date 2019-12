Diretta Monopoli Virtus Francavilla/ Streaming video tv: derby pugliese (Serie C)

Monopoli Virtus Francavilla, diretta dall’arbitro Paolo Bitonti della sezione Aia di Bologna, si gioca questa domenica 1 dicembre 2019 eccezionalmente alle ore 12.30. Derby pugliese all’ora di pranzo dunque per la diciassettesima giornata del campionato di Serie C nel girone C. Monopoli Virtus Francavilla sarà un incontro particolarmente atteso anche perché potrebbe permettere ai padroni di casa di continuare nella propria rincorsa alle zone altissime della classifica. In questo momento il Monopoli occupa il quarto posto della graduatoria con 31 punti, meno bene la Virtus Francavilla che si trova a metà classifica con 19 punti conquistati. Dunque obiettivi diversi e soprattutto un rendimento al momento molto differente. Nella scorsa giornata tuttavia entrambe le compagini pugliesi hanno ottenuto sconfitte che oggi vorranno riscattare: il Monopoli è stato battuto per 1-0 sul campo della Cavese, mentre la Virtus Francavilla si è arresa per 3-4 al Potenza in una partita a dir poco rocambolesca.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Monopoli Virtus Francavilla non è disponibile, ma c’è una bella notizia per tutti gli appassionati: per questa stagione infatti, ancora una volta, il portale elevensports.it fornisce le immagini delle partite di campionato e Coppa Italia Serie C. Dunque, armandovi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, potrete seguire la partita in diretta streaming video abbonandovi al portale oppure acquistando il singolo evento, il cui prezzo è stato fissato all’inizio della stagione.

PROBABILI FORMAZIONI MONOPOLI VIRTUS FRANCAVILLA

Analizziamo adesso le probabili formazioni attese per Monopoli Virtus Francavilla. Il Monopoli dovrebbe presentarsi sul terreno di gioco confermando il suo consueto schieramento che prevede davanti al portiere Antonino una difesa a tre guidata da De Franco con Rota e Ferrara. A centrocampo la scelta sarà orientata ad un corposo reparto a cinque con Carriero, Arena e Piccini nel mezzo, Tazzer sulla corsia di destra e Mercadante invece a sinistra. In avanti ancora fiducia in bomber Cuppone, che sarà supportato da Fella. La risposta della Virtus Francavilla è affidata ad uno schieramento che prevede ugualmente una difesa a tre davanti all’estremo difensore Costa. La difesa sarà composta con ogni probabilità da Tiritiello centrale, Delvino e Caporale. La linea di centrocampo a cinque dovrebbe prevedere Albertini sulla fascia destra, Nunzella su quella mancina, Zenuni a fungere da metronomo con le mezzali Gigliotti e Mastropietro ai suoi fianchi. In avanti invece al fianco dell’attaccante argentino Vazquez ci sarà Perez.

PRONOSTICO E QUOTE

Dando uno sguardo alle quote previste per Monopoli Virtus Francavilla dall’agenzia di scommesse sportive Snai, ci si accorge come il Monopoli parta nettamente favorito anche in ragione del fattore campo. Il possibile successo della formazione di casa dunque viene quotato ad 1,80 mentre il pareggio darebbe diritto ad una quota di 3,40 e l’eventuale successo della formazione ospite permetterebbe di accedere ad una corposa quota pari a 4,25 volte la posta in palio.



