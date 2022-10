Diretta/ Monterosi Giugliano, streaming video tv: scontro diretto (Serie C)

DIRETTA MONTEROSI GIUGLIANO:I PADRONI DI CASA TENTANO L’AGGANCIO!

Monterosi Giugliano, in diretta sabato 15 ottobre 2022 alle ore 12.30 presso lo Stadio Marcello Martoni di Monterosi, sarà una sfida valida per l’ottava giornata del girone C di Serie C. Due squadre che hanno iniziato la stagione in maniera positiva e intendono proseguire così, aspirando alla zona playoff.

Il Monterosi ha raccolto 8 punti nelle prime sette giornate, frutto di due vittorie, due pareggi e tre sconfitte. Nell’ultimo turno la formazione viterbese è stata sconfitta 3-5 dalla Turris. Il Giugliano, invece, è a quota 11 punti, grazie a tre vittorie, due pareggi e due sconfitte. I gialloblu nell’ultima giornata hanno superato 2-0 la Virtus Francavilla.

MONTEROSI GIUGLIANO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Monterosi Giugliano non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno (ma la visione di gol e azioni salienti sarà comunque disponibile per gli abbonati Sky su Diretta Gol Serie C), e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI MONTEROSI GIUGLIANO

Qualche dubbio ancora da risolvere, ma è tempo di andare a conoscere le probabili formazioni della diretta Monterosi Giugliano. Partiamo dalla formazione di casa, in campo con il 4-4-1-1: Alia, Piroli, Mbende, Tartaglia, Di Renzo, Verde, Tolomello, Lipani, Parlati, Santarpia, Carlini. Passiamo adesso alla compagine campana, schierata con il 3-5-2: Sassi, Poziello, Biasiol, Zullo, Rondinella, Gladestony, Felippe Martello, Ghisolfi, Oyewale, Nocciolini, Salvemini.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Padroni di casa favoriti: questo il verdetto delle quote per le scommesse della diretta Monterosi Giugliano. Prendiamo spunto dalle quotazioni messe a disposizione dall’agenzia Eurobet: la vittoria del Monterosi è quotata 2,15, il pareggio è quotato 3,15, mentre il successo del Giugliano è quotato 3,25. L’Under 2,5 è dato a 1,72, mentre l’Over 2,5 è quotato 2,00. Infine, le quote di Gol e No Gol, rispettivamente a 1,75 e 1,95.

