DIRETTA/ Monterosi Juve Stabia, streaming video tv: gara equilibrata (Serie C)

Monterosi Juve Stabia, in diretta mercoledì 14 settembre 2022 alle ore 18.00 presso lo Stadio Marcello Martoni di Monterosi, sarà una sfida valida per la terza giornata del girone C di Serie C. Un crocevia importante per entrambe le squadre, al lavoro per mettere fieno in cascina già dalle primissime giornate del torneo.

Il Monterosi Tuscia arriva a questo appuntamento con 4 punti raccolti nelle prime due giornate, frutto di una vittoria e di un pareggio. All’esordio il netto successo per 3-0 contro l’Audace Cerignola, mentre nell’ultimo turno il pirotecnico pari per 2-2 contro il Potenza. La Juve Stabia segue invece con 3 punti: all’esordio è arrivato il successo esterno per 1-3 contro il Gelbison, mentre nell’ultima giornata è giunta la sconfitta per 0-2 contro la Turris.

MONTEROSI JUVE STABIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta di Monterosi Juve Stabia, valida per la seconda giornata del campionato di Serie C, non verrà trasmessa in televisione. Gli appassionati di calcio che fanno il tifo per una delle due squadre, dunque, potranno usufruire della visione di Monterosi Juve Stabia esclusivamente in streaming video nel caso in cui abbiano sottoscritto un abbonamento con Eleven Sports, la piattaforma che ha acquisito i diritti dell’intero campionato e della sua fase extra-time. La sfida sarà disponibile tramite il sito ufficiale dell’emittente oppure attraverso le applicazioni per smartphone, tablet o smart tv.

PROBABILI FORMAZIONI MONTEROSI JUVE STABIA

Manca solo qualche ballottaggio da valutare, ma le probabili formazioni della diretta Monterosi Juve Stabia sono praticamente fatte. Iniziamo dalla compagine della Tuscia, schierata con l’ormai classico 4-3-1-2: Alia, Piroli, Borri, Mbende, Cancellieri, Verde, Lipani, Parlati, Carlini, Rossi, Costantini. Per le Vespe, invece, il modulo è il 4-3-3: Barosi, Maggioni, Caldore, Cinaglia, Dell’Orfanello, Altobelli, Berardocco, Ricci, Scaccabarozzi, Pandolfi, Bentivegna.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Si prospetta una diretta di Monterosi Juve Stabia piuttosto equilibrata. Questo almeno è quanto segnalato dalle quote per le scommesse dai principali bookmakers. Prendiamo come riferimento i dati di Eurobet: la vittoria del Monterosi è a 2,55, il pareggio è a 2,95, mentre il successo della Juve Stabia è a 2,75. Per quanto concerne il numero di gol, l’Under 2,5 è a 1,55, mentre l’Over 2,5 è a 2,25. Gol e No Gol sono rispettivamente a 1,87 e 1,80.

