Diretta Paganese Catanzaro/ Streaming video tv: in zona playoff (Serie C)

DIRETTA PAGANESE CATANZARO: SFIDA IN EQUILIBRIO!

Paganese Catanzaro, in diretta dallo stadio Marcello Torre di Pagani, si gioca alle ore 17.30 di oggi pomeriggio, domenica 10 ottobre 2021, per l’ottava giornata del girone C del campionato di Serie C 2021-2022. Dando uno sguardo alla classifica, possiamo descrivere la diretta di Paganese Catanzaro come una sfida in zona playoff, anche se l’ultima giornata ha dato esiti contrastanti. La Paganese infatti ha frenato a causa della sconfitta per 2-0 in casa del Campobasso domenica scorsa, anche se i campani hanno 11 punti e dunque possiamo considerare globalmente positivo il loro cammino fin qui.

Quota 11 punti in classifica pure per il Catanzaro, che però ci è arrivato vincendo per 3-1 il posticipo di martedì contro la Fidelis Andria, un bello scatto in avanti per i calabresi che in questo modo sono entrati a loro volta in zona playoff, dove naturalmente sperano di consolidarsi. L’ambizione è comune ad entrambe le compagini: che cosa potrà succedere oggi in Paganese Catanzaro?

DIRETTA PAGANESE CATANZARO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta tv di Paganese Catanzaro non è una di quelle disponibili per questa settima giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI PAGANESE CATANZARO

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni di Paganese Catanzaro. Per i padroni di casa disegniamo un modulo 3-5-2 con Scanagatta, Schiavino e Murolo nella difesa a tre davanti al portiere Baiocco; folta linea a cinque a centrocampo con Viti, Volpicelli, Zito, Firenze e Zanini possibili titolari; infine, il tandem d’attacco dovrebbe vedere in campo Castaldo e Iannone.

Per gli ospiti, il modulo di riferimento potrebbe invece essere il 3-5-2, con questi possibili titolari: Branduani in porta; Scognamillo, Fazio e Martinelli davanti a lui nella difesa a tre; folto centrocampo a cinque con Rolando, Verna, Welbeck, Carlini e Vandeputte schierati da destra a sinistra; infine Vazquez e Cianci nella coppia d’attacco.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Paganese Catanzaro in base alle quote dell’agenzia Snai. Gli ospiti partono leggermente favoriti e di conseguenza il segno 2 è quotato a 2,25, mentre poi si sale a quota 3,10 in caso di segno 1 per la vittoria della Paganese e fino a 3,20 volte la posta in palio sul segno X in caso di pareggio.



