DIRETTA/ Monterosi Tuscia Benevento video streaming tv: ci sono appena 2 precedenti! (Serie C, 30 marzo 2024)

DIRETTA MONTEROSI TUSCIA BENEVENTO: TESTA A TESTA

La diretta della sfida tra Monterosi Tuscia Benevento pone di fronte due formazioni che all’interno della propria storia si sono ritrovate l’una contro l’altra in appena due scontri. Entrambe le partite sono state giocate nel 2023 con un successo per i giallorossi ed un risultato di pareggio. Partiamo dalla prima sfida, datata 12 agosto 2023. La partita è stata giocata durante il precampionato della stagione con un pareggio alla luce delle reti realizzate da Moncini e Fantacci.

Nel corso dell’amichevole anche due cartellini rossi, uno per parte. L’unico risultato in una sfida ufficiale risulta essere quello del 27 novembre 2023. Successo del Benevento con il risultato finale di 2-1. Nel corso del primo tempo le reti sono state realizzate da Agazzi e Ferrante per poi lasciare spazio alla rete al minuto 86 di Bittante, che però non riuscì a riaprire la partita per i laziali. (Marco Genduso)

MONTEROSI TUSCIA BENEVENTO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Monterosi Tuscia Benevento sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Monterosi Tuscia Benevento e in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Monterosi Tuscia Benevento, in diretta sabato 30 marzo 2024 alle ore 14.00 presso lo stadio Gaetano Bonolis di Teramo, sarà una sfida valida per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie C. Il Monterosi Tuscia si trova attualmente in una difficile situazione di classifica nel Girone C di Serie C, occupando la penultima posizione con soli 27 punti conquistati dopo trentatré giornate. La sconfitta pesante subita nell’ultimo turno contro la Virtus Francavilla ha reso la situazione ancora più complicata per i biancorossi, che ora si trovano a nove punti di distanza dal sedicesimo posto occupato dalla Turris. Nonostante ciò, il Monterosi ha dimostrato di essere forte tra le mura amiche, rimanendo imbattuto nelle ultime sette partite casalinghe disputate al “Bonolis”. Ora, la squadra cerca la terza vittoria consecutiva in casa per migliorare la propria posizione in classifica e aumentare le possibilità di evitare i playout.

Il Benevento, invece, si trova attualmente al secondo posto in classifica nel Girone C di Serie C, con 61 punti ottenuti dopo trentatré giornate. La squadra allenata da Gaetano Autieri ha subito la prima sconfitta nel girone di ritorno nell’ultimo match, perdendo 0-1 contro il Monopoli al “Vigorito”. Questo risultato ha interrotto una serie positiva di tredici partite senza sconfitte, facendo scivolare i sanniti a -9 dalla capolista Juve Stabia. A questo punto, l’obiettivo di raggiungere il primo posto sembra essere irrealizzabile, quindi il Benevento punta a mantenere saldamente il secondo posto in vista dei playoff.

PROBABILI FORMAZIONI MONTEROSI TUSCIA BENEVENTO

Le probabili formazioni della diretta Monterosi Tuscia Benevento, match che andrà in scena allo stadio Gaetano Bonolis di Teramo. Per il Monterosi Tuscia, Roberto Taurino schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Forte; Piroli, Sini, Mbende, Crivello; Scarsella, Gori, Parlati, Gavioli; Rossi, Eusepi. Risponderà il Benevento allenato da Gaetano Auteri con un 3-4-3 così schierato dal primo minuto: Paleari; Berra, Terranova, Pastina; Improta, Karic, Agazzi, Simonetti; Ciciretti, Lanini, Starita.

MONTEROSI TUSCIA BENEVENTO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Monterosi Tuscia Benevento ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Monterosi Tuscia con il segno 1 viene proposta a una quota di 5.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.55, mentre l’eventuale successo del Benevento, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.60.

