DIRETTA/ Virtus Francavilla Monterosi Tuscia video streaming tv: ci sono 6 precedenti (Serie C 23 marzo 2024)

DIRETTA VIRTUS FRANCAVILLA MONTEROSI TUSCIA, TESTA A TESTA

Ci siamo, sta per avere inizio la diretta Virtus Francavilla Monterosi Tuscia. Fino a questo momento, ci sono stati 6 testa a testa tra le due squadre con un solo pareggio, 2 successi biancoazzurri e 3 per il Monterosi. L’ultimo match andato in scena tra queste due compagini è stato l’1-0 per il Monterosi dell’andata. preceduto dal netto 3-0 del Francavilla della scorsa stagione.

La gara per 5 volte su 6 è stata giocata per il campionato di Serie C, ad eccezione del secondo match del 2022 quando Virtus Francavilla e Monterosi Tuscia si sono affrontate in occasione del primo turno di playoff. La gara terminò 2-2 premiando la Virtus Francavilla in virtù di un migliore piazzamento in classifica. (Aggiornamento di Christian Attanasio)

VIRTUS FRANCAVILLA MONTEROSI TUSCIA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Virtus Francavilla Monterosi Tuscia sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Virtus Francavilla Monterosi Tuscia sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine della stagione.

LA PRESENTAZIONE

La diretta Virtus Francavilla Monterosi Tuscia, in programma sabato 23 marzo alle ore 14:00, racconta della 33esima giornata di Serie C Girone C. I biancoazzurri stanno vivendo un mese in calando. Se il primo risultato era stata una vittoria con il Latina, successivamente sono arrivate due sconfitte con Taranto e Casertana più il pari con l’Avellino.

Il Monterosi Tuscia se la passa meglio dato che nelle ultime tre partite disputate sono arrivate due vittorie, una contro il Sorrento e l’altra con il Crotone entrambe per 1-0. Le due gare però sono state intervallate da un pesante 5-1. Prima di questo trio di partite, era arrivato un doppio 1-1 contro Avellino e Catania.

VIRTUS FRANCAVILLA MONTEROSI TUSCIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Virtus Francavilla Monterosi Tuscia vedono i padroni di casa schierarsi col 3-5-2. In porta Branduani, difesa a tre con Dutu, Monteagudo e Gasbarro. A centrocampo Biondi, Di Marco, Risolo, Izzillo e Carella. Davanti Artistico e Pollidori.

Replica il Monterosi Tuscia con il medesimo assetto tattico. Tra i pali Forte, retroguardia composta da Mbende, Piroli e Sini. Agiranno da esterni Bittante e Gavioli mentre Scarsella, Gori e Parlati giocherà nella zona nevralgica del campo. In attacco Eusepi e Vano.

VIRTUS FRANCAVILLA MONTEROSI TUSCIA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Virtus Francavilla Monterosi Tuscia danno favorita la squadra di casa a 1.88. Secondo Goldbet, la X è a 3.10 mentre il 2 fisso a 4.10.

L’Over 2.5, vale a dire almeno tre gol nell’incontro, è quotato a 2.30 contr l’1.52 dell’Under. Il Gol è dato a 2.05, il No Gol a 1.68.

