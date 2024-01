DIRETTA/ Monterosi Tuscia Monopoli video streaming tv: appena cinque incroci (Serie C, 13 gennaio 2024)

DIRETTA MONTEROSI TUSCIA MONOPOLI: TESTA A TESTA

I testa a testa della diretta Monterosi Tuscia Monopoli si contano sulle dita di una mano. Sono infatti cinque le partite tra queste due squadre da ottobre 2021 a settembre 2023. Il bilancio sorride ai biancoverdi con tre successi e due pareggi. Ancora a zero la casella dei successi del Monterosi. La prima sfida tra queste due compagini è come detto di 2 anni e 3 mesi fa quando il Monopoli vinse 2-0.

Video/ Juve Stabia Monterosi Tuscia (2-2) gol e highlights: pareggio di Vano al 95' (Serie C, 7 gennaio 2024)

Successivamente, i biancoverdi conquistarono anche il primo successo in trasferta, stavolta di misura per 1-0 mentre il terzo incontro terminò col risultato di 2-2: Verde e Tolomello da una parte e Piccinni e Falbo dall’altra. Stesso risultato dell’ultimo scontro mentre nel febbraio 2023 ci fu un botta e risposta terminato 3-2: Monopoli avanti 2-0 con Fella e Manzari, rigore sbagliato per il Monterosi con Forte ma rete del 2-1 che arriva comunque con Di Paolantonio. Nella ripresa gol in apertura di Mulè, inutile ai fini del risultato il 3-2 di Tonin. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA/ Juve Stabia Monterosi Tuscia (risultato finale 2-2): Vano acciuffa il pari! (Serie C 7 gennaio 2024)

MONTEROSI TUSCIA MONOPOLI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Monterosi Tuscia Monopoli sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Monterosi Tuscia Monopoli e in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Monterosi Tuscia Monopoli, in diretta sabato 13 gennaio 2024 alle ore 20.45 presso lo stadio Gaetano Bonolis di Teramo, sarà una sfida valida per la ventesima giornata del campionato di Serie C. Viterbesi sul fondo della classifica, ancora ultimi nel girone C nonostante una buona partenza nell’anno nuovo, col pari imposto in casa alla capolista Juve Stabia nell’ultima trasferta di Castellammare di Stabia.

Diretta/ Monopoli Casertana (risultato finale 1-2): la decide Curcio (Serie C, 6 gennaio 2024)

Il Monopoli è quintultimo in classifica, chiudendo la zona play out a quota 19 punti, 8 lunghezze avanti al Monterosi ultimo. Un solo punto conquistato dai Gabbiani negli ultimi cinque impegni disputati in campionato, il 2024 è iniziato per la formazione pugliese con una nuova sconfitta, uno scivolone interno contro la Casertana che ha complicato ulteriormente la situazione di classifica dei biancoverdi.

PROBABILI FORMAZIONI MONTEROSI TUSCIA MONOPOLI

Le probabili formazioni della diretta Monterosi Tuscia Monopoli, match che andrà in scena allo stadio Gaetano Bonolis di Teramo. Per il Monterosi Tuscia, Roberto Taurino schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Mastrantonio; Tartaglia, Mbende, Sini; Frediani, Tolomello, Parlati, Fantacci, Bittante; Silipo, Vano. Risponderà il Monopoli allenato da Luigi Anaclerio con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Perina; Cristallo, Fazio, Cargnelutti, Ferrini; Iaccarino, Vassallo; Borello, Starita, D’Agostino; Santaniello.

MONTEROSI TUSCIA MONOPOLI LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Monterosi Tuscia Monopoli, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Monterosi Tuscia con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.55, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo del Monopoli, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.55.











© RIPRODUZIONE RISERVATA