DIRETTA/ Monterosi Tuscia Crotone video streaming tv: è solo il quarto episodio (Serie C, 17 marzo 2024)

DIRETTA MONTEROSI TUSCIA CROTONE: I TESTA A TESTA

Manca sempre meno alla diretta di Monterosi Tuscia Crotone, di cui dunque possiamo valutare i precedenti. Il dato non è troppo ampio, perché la prima volta in cui le due squadre si sono incrociate risale alla passata stagione: dunque abbiamo appena tre partite che però ci forniscono un quadro netto, nel senso che il Crotone ha vinto entrambe le gare casalinghe mentre nell’unico episodio giocato all’Enrico Rocchi di Viterbo è finita in parità, di conseguenza gli squali sono ancora imbattuti contro l’attuale penultima in classifica nel girone C di Serie C. Tra l’altro il Monterosi Tuscia si era letteralmente salvato: Rocco Costantino aveva pareggiato al 92’ minuto, dopo il gol calabrese di Cosimo Chiricò.

Video/ Picerno Monterosi (5-1) gol e highlights: doppietta di Ciko! (Serie C, 11 marzo 2024)

Possiamo anche ricordare che la partita di andata nel campionato in corso è andata in scena a metà novembre, naturalmente all’Ezio Scida: come già detto la vittoria aveva sorriso al Crotone, e anche qui a decidere era stata una rete in pieno recupero perché Giovanni Bruzzaniti aveva segnato al 93’ per i tre punti del Crotone, nel primo tempo invece il Monterosi Tuscia, con Luca Bittante, aveva risposto al gol con cui Carlo Crialese aveva aperto le marcature dopo un quarto d’ora di gioco. Ora vedremo come andranno le cose questa sera nel quarto incrocio tra Monterosi Tuscia e Crotone… (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Picerno Monterosi Tuscia (risultato finale 5-1): espulso Santarcangelo! (Serie C, 11 marzo 2024)

MONTEROSI TUSCIA CROTONE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Monterosi Tuscia Crotone sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Monterosi Tuscia Crotone e in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

MONTEROSI TUSCIA CROTONE: I LAZIALI VOGLIONO IL PLAYOUT!

Monterosi Tuscia Crotone, in diretta domenica 17 marzo 2024 alle ore 20.45 presso lo stadio Gaetano Bonolis di Teramo, sarà una sfida valida per la trentaduesima giornata del campionato di Serie C. Pitagorici ancora senza ritmo, l’arrivo di Silvio Baldini al momento non ha garantito l’auspicata svolta con i calabresi sconfitti nell’ultimo turno in casa dal Latina, terza sconfitta nelle ultime quattro partite di campionato subita dalla formazione calabrese.

DIRETTA/ Crotone Latina (risultato finale 1-3): decisivo il raddoppio di Mazzocco! (Serie C, 10 Marzo 2024)

Il Monterosi Tuscia resta penultimo in classifica dopo la goleada subita in casa del Picerno, una sconfitta che ha interrotto quello che era stato un momento positivo per i viterbesi, che avevano raccolto 8 punti nelle precedenti 4 partite disputate, staccandosi dall’ultimo posto nel girone C. Resta ancora lontana però la possibilità di rincorrere la salvezza diretta, con soli 24 punti al momento.

PROBABILI FORMAZIONI MONTEROSI TUSCIA CROTONE

Le probabili formazioni della diretta Monterosi Tuscia Crotone, match che andrà in scena allo stadio Gaetano Bonolis di Teramo. Per il Monterosi Tuscia, Cristiano Scazzola schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Forte; Sini, Mbende, Piroli; Verde, Parlati, Scarsella, Gori, Gavioli; Vano, Eusepi. Risponderà il Crotone allenato da Silvio Baldini con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Dini; Rispoli, Loiacono, Gigliotti, Giron; Zanellato, D’Angelo; Tribuzzi, Vitale, D’Ursi; Gomez.

MONTEROSI TUSCIA CROTONE LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Monterosi Tuscia Crotone, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria del Monterosi Tuscia con il segno 1 viene proposta a una quota di 4.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.60, mentre l’eventuale successo del Crotone, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.65.











© RIPRODUZIONE RISERVATA