Diretta/ Picerno Monterosi Tuscia, streaming video tv: rossoblu claudicanti (Serie C, 11 marzo 2024)

DIRETTA PICERNO MONTEROSI TUSCIA, OSPITI IN FORMA

La diretta Picerno Monterosi Tuscia, in programma lunedì 11 marzo alle ore 20:45, racconta della 31esima giornata di Serie C Girone C. I rossoblu non vincono dall’11 febbraio, data del 2-0 al Sorrento che fu anche il terzo risultato utile consecutive. Pensare che adesso il Picerno a cinque risultato negativi di fila.

Il Monterosi invece è reduce da quattro risultati utili consecutivi ovvero il 2-1 all’Audace Cerignola in trasferta, il doppio pareggio per 1-1 con Avellino e Catania più l’1-0 inflitto al Sorrento. Questi 8 punti in 4 giornate hanno permesso al Monterosi Tuscia di recuperare punti sulla zona salvezza.

PICERNO MONTEROSI TUSCIA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Picerno Monterosi Tuscia sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Picerno Monterosi Tuscia sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine della stagione.

PICERNO MONTEROSI TUSCIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Picerno Monterosi Tuscia vedono i padroni di casa schierarsi col 4-2-3-1. In porta Merelli, difesa a quattro con Novella, Gilli, Cadili e Guerra. In mediana Gallo e Pitarresi con Albertini, Petito e Esposito dietro all’unica punta Santarcangelo.

Risponde il Monterosi Tuscia con il modulo 4-4-2. Tra i pali Forte, retroguardia composta da Piroli, Sini, Mbende e Crivello. Scarsella e Bittante agiranno come esterni di centrocampo con Gori e Parlati nella zona nevralgica. Tandem offensivo Vano-Eusepi.

PICERNO MONTEROSI TUSCIA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Picerno Monterosi Tuscia favorita la squadra di casa a 1.53. Secondo sisal, la X vale 3.75 mentre il 2 fisso a 5.

L’Over 2.5, vale a dire almeno tre gol nel match, è dato a 2.25 con l’Under a 1.55. Chiudiamo con Gol e No Gol rispettivamente a 2.20 e 1.55.











