Diretta Monterrey Al Hilal/ Streaming video Canale 20: per il 3° posto, Mondiale Club

Monterrey Al Hilal si gioca alle ore 15:30 di sabato 21 dicembre, in diretta dal Khalifa International Stadium e con orario di casa nostra: è la finale per il terzo posto al Mondiale per Club 2019. Grandi rimpianti soprattutto per il club messicano, che partiva certamente sfavorito contro il Liverpool ma è arrivato al 91’ minuto con i supplementari in tasca, prima di subire il gol di Roberto Firmino che ha impedito l’accesso alla finale. Adesso però il Monterrey spera di rifarsi con la medaglia di bronzo, certo una magra consolazione ma comunque una partita da onorare; allo stesso modo ci proverà l’Al Hilal, passato in vantaggio contro il Flamengo e autore di un primo tempo di ottima caratura, ma poi rimontato nella ripresa e sconfitto entro i 90 minuti. Sarà dunque interessante scoprire quello che succederà nella diretta di Monterrey Al Hilal; mentre aspettiamo il calcio d’inizio possiamo valutare le scelte da parte dei due allenatori in materia di probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Monterrey Al Hilal sarà trasmessa sul canale Mediaset 20, che ha avuto l’esclusiva per mandare in onda tutte le partite del Mondiale per Club 2019: di conseguenza questa semifinale sarà disponibile a tutti gli appassionati e, in assenza di un televisore, potrà essere seguita anche in diretta streaming video senza costi aggiuntivi, visitando il sito www.mediasetplay.mediaset.it con dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI MONTERREY AL HILAL

Nelle probabili formazioni di Monterrey Al Hilal il tema riguarda la possibilità che entrambi gli allenatori cambino qualcosa rispetto alle semifinali: Antonio Mohamed per esempio potrebbe dare spazio a Urretaviscaya nel tridente offensivo, destinando alla panchina capitan Pabon ma anche eventualmente puntando su Meza in luogo di Gallardo. A centrocampo cerca spazio Jonathan Gonzalez ma restano per ora favoriti Rodolfo Pizarro e Carlos Rodriguez, con Ortiz a fare da schermo davanti a una difesa nella quale Layun potrebbe essere il terzino destro con Vangioni dall’altra parte, poi una coppia centrale formata da Nicolas Sanchez e Montes a protezione di Barovero. Anche Razvan Lucescu può fare delle modifiche: mancherà sicuramente lo squalificato Carrillo, dunque a destra in mediana dovremmo vedere uno tra Kurdi e Al Abed. Eduardo e Cuellar saranno ancora i mediani, davanti Sebastian Giovinco e Bafétimbi Gomis partono comunque favoriti sulla concorrenza (soprattutto Khrbin) e la difesa dovrebbe rimanere invariata con Al Burayk e Al Shahrani che agiranno da terzini con Jang Hyeon-Su e Al Boleahi a protezione di Al Muaiouf. Da non dimenticare poi Al Dawsari, autore del gol della speranza contro il Flamengo.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Monterrey Al Hilal sono a disposizione le quote fornite dall’agenzia di scommesse Bet365: la squadra favorita è quella saudita, per la cui vittoria dovrete giocare il segno 2 e che vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 2,00 volte quanto messo sul piatto. Il successo dei messicani vale 3,30 volte la somma investita, mentre con il pareggio si andrebbe ai tempi supplementari e la vostra vincita sarebbe pari a 3,80 volte la puntata.



© RIPRODUZIONE RISERVATA