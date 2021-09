Diretta Montevarchi Entella/ Streaming video tv: è già un testa-coda! (Serie C)

DIRETTA MONTEVARCHI ENTELLA: PARTITA SCONTATA?

Montevarchi Entella viene diretta dal signor Luigi Catanoso: appuntamento alle ore 17:30 di domenica 5 settembre presso il Brilli Peri Stadium, dove si gioca per la seconda giornata nel girone B di Serie C 2021-2022. Sulla carta potrebbe essere una partita scontata: si affrontano infatti una retrocessa dalla Serie B, che ha sempre fatto molto bene nei suoi ritorni in terza divisione, e una neopromossa la cui prima e forse unica ambizione (naturalmente a bocce ferme) è quella di salvarsi, possibilmente senza passare dai playout.

La prima giornata di campionato sembra aver confermato questo scenario, se è vero che l’Aquila ha perso in casa della Reggiana, altra squadra fortemente candidata alla promozione in questo girone, mentre l’esordio della Virtus è stato positivo con una vittoria interna contro il Teramo. Ora però vedremo come andranno le cose nella diretta di Montevarchi Entella, che potrebbe anche regalarci sorprese; aspettando che la partita si giochi, proviamo a fare qualche rapida analisi sulle scelte che verranno operate dagli allenatori, leggendo le probabili formazioni.

DIRETTA MONTEVARCHI ENTELLA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Montevarchi Entella non è una di quelle che vengono trasmesse per questa giornata di campionato: sappiamo infatti che Sky ha acquisito i diritti per mandare in onda alcune delle partite di Serie C, ma per il 2° turno ha scelto altre sfide. Resta comunque l’appuntamento classico su Eleven Sports, ormai da anni la casa della terza divisione di calcio: per assistere al match, in diretta streaming video, bisognerà sottoscrivere un abbonamento stagionale oppure acquistare singolarmente l’evento, ad un prezzo fisso salvo eccezioni eventualmente comunicate.

PROBABILI FORMAZIONI MONTEVARCHI ENTELLA

Il 3-4-1-2 di Roberto Malotti per Montevarchi Entella prevede una linea difensiva con Sean Martinelli, Tozzuolo e Bassano schierati davanti al portiere Rinaldi; i due esterni si alzano a centrocampo e dovrebbero essere Lischi e Castello, mentre nel settore nevralgico agirà la coppia formata da Amatucci e Mercati con il possibile inserimento di Martorelli. Davanti, Sulayman Jallow potrebbe essere la modifica rispetto alla prima giornata: a fargli posto sarebbe eventualmente Barranca, con la conferma di Gambale.

Gennaro Volpe, che aveva chiuso la scorsa stagione dell’Entella, si affida al 4-3-1-2: in porta va Paroni, davanti a lui Coppolaro e Pellizzer guidano una difesa nella quale Di Cosmo e Barlocco sono i terzini, che avanzeranno il raggio d’azione supportando le mezzali Cicconi e Dessena (con Koutsoupias in alternativa) e il regista che sarà come sempre Paolucci. Schenetti dovrebbe essere confermato sulla trequarti anche se Leonardo Morosini se la gioca, davanti ballottaggio a tre con Lescano, Magrassi e Alessandro Capello a giocarsi le due maglie disponibili.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Montevarchi Entella possiamo dare uno sguardo alle quote che vengono proposte dall’agenzia Snai: il segno 1 per la vittoria della squadra di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 4,00 volte quanto messo sul piatto, il pareggio regolato dal segno X porta in dote una vincita che ammonta a 3,30 volte la giocata mentre con il segno 2, sul quale puntare l’eventualità del successo in trasferta, andreste a intascare un valore equivalente a 1,87 volte l’importo investito.



