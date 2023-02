Diretta/ Montevarchi Lucchese, video streaming tv: punti pesanti (Serie C)

DIRETTA MONTEVARCHI LUCCHESE: PARTITA DELICATA…

Montevarchi Lucchese, in diretta alle ore 14.30 di domenica 26 febbraio 2023 allo stadio Gastone Brilli Peri di Montevarchi, è una gara valida per la 29° giornata del girone B di Serie C. Derby toscano che mette in palio punti pesanti quello in programma questo pomeriggio, un crocevia decisivo per due squadre rispettivamente a caccia di punti per la salvezza e per i playoff.

Il Montevarchi è ultimo in classifica con 19 punti, raccolti con quattro vittorie, sette pareggi e diciassette sconfitte. Rossoblu reduci dalla netta sconfitta per 3-0 contro l’Entella. La Lucchese, invece, è nona a quota 39 punti, messi in cascina grazie a dieci vittorie, nove pareggi e nove sconfitte. Rossoneri reduci dal trionfo per 3-0 ai danni della Vis Pesaro.

MONTEVARCHI LUCCHESE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Montevarchi Lucchese non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Montevarchi Lucchese sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI MONTEVARCHI LUCCHESE

C’è ancora qualche nodo da sciogliere per le probabili formazioni della diretta Montevarchi Lucchese, andiamo a conoscere i possibili undici in campo quest’oggi. Partiamo dalla formazione rossoblu, schierata con il 3-5-2: Giusti, Bertola, Gennari, Tozzuolo, Mane, Amatucci, Mussis, Cerasani, Lischi, Italen, Giordani. Passiamo adesso ai rossoneri, in campo con il consolidato 4-3-3: Cucchietti, Visconti, Benassa, Tiritiello, Quirini, Tumbarello, Franco, Mastalli, Rizzo Pinna, Panico, Bruzzaniti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo adesso a conoscere le quote per le scommesse della diretta Montevarchi Lucchese. Prendiamo come riferimento i parametri di Eurobet: il successo del Montevarchi è a 3,85, il pareggio è a 2,75, mentre il successo della Lucchese paga 2,15. Non ci saranno molte reti secondo i bookmakers: Under 2,5 a 1,40 e Over 2,5 a 2,70. Meno distanza tra Gol e No Gol, rispettivamente a 2,05 e 1,70.

